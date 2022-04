Madryn: Detienen a mechera que salía a robar junto a un menor y armada con cuchillos

“Que quieren manga de put.., que no tengo nada. Milicos de mier.. estoy con un menor. Los voy hacer echar. Yo soy Jessica Navarro todo el mundo me conoce”. Según consta en el expediente, los epítetos fueron vociferados por una mujer que fue detenida momentos después que perpetrar un robo bajo la modalidad de ‘mechera’ en una tienda en la zona céntrica de Puerto Madryn.

El hecho tuvo lugar en la tarde de este martes cuando tomó intervención la Sección Canes de la policía tras ser alertada la guardia de monitoreo, en razón de que en un local de ropa femenina ubicada en Roque Sáenz Peña al 300, una mujer había sustraído varias prendas de vestir.

El personal policial logró interceptar a la mujer que se encontraba acompañada de un menor de edad y al momento de ser abordada se mostró alterada, se resistió a la detención e increpó con insultos a viva voz, y fue reducida en la vía pública.

El comerciante damnificado sindicó a la femenina en cuestión como quién momentos antes había ingresado a su local, junto al menor, y se habría guardado varias prendas de vestir y luego se quiso retirar. El dueño de la tienda dice que le reclamó que devuelva esos elementos o los abone, pero la mujer lo insultó, increpó y amagó con golpearlo; en esas circunstancias, la empleada del comercio alertaba a la policía, vía telefónica, de lo acontecido.

Al ser detenida, la ‘mechera’, ampliamente conocida en el ámbito policial entregó el botín del robo: “tomen sus porquerías”, les espetó abriendo su mochila y volcando varias prendas de vestir en el suelo.

Allí se constató que tenía en su poder una chomba Lacoste, una chomba de Boca Junior, una chomba Club París y un short de dama talle S; todos los elementos fueron reconocidos como propios por parte del comerciante damnificado.

Dentro de la mochila encontraron dos cuchillos, que al momento de ser incautados, la mujer dijo que no se lo iban a sacar, e intentó golpear al efectivo policial que intervenía. En tanto, la fiscal Dra. Ruiz Díaz ordenó que se ubique a un mayor responsable y se entregue al menor, mientras que resolvió que la detenida siga en esa condición hasta que se celebre la audiencia de control y los elementos sustraídos fueron restituidos al denunciante. Trascendió que la mujer ya purgó condena por robos anteriores y tendría frondosos antecedentes policiales.