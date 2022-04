Los pedidos de Robert De Niro antes de llegar a Argentina para grabar una serie con Brandoni y Francella

Robert De Niro viajará a la Argentina para protagonizar «Nada», una serie de Mariano Cohn y Gastón Duprat para Star+.

En dicho proyecto el actor ganador de dos premios Oscar compartirá cartel con Luis Brandoni y Guillermo Francella. También serán parte de esta ficción Andrea Frigerio y Gastón Cocciarale.

La serie contará la historia de «un crítico gastronómico que depende en su vida de su ama de llaves, que hace todo por él. Pero, cuando ella muere, él queda a la deriva porque no tiene la menor idea de cómo manejarse en la vida cotidiana, en el banco, en los trámites, en las compras y con sus pocos afectos».

Ahora, ante la inminente llegada de Robert De Niro a Buenos Aires, La Pavada publicó que el artista ha hecho varios pedidos a la producción, que por el momento mantiene con él contacto vía Zoom, para terminar de coordinar cómo se manejará en Argentina.

Según se dijo uno de los pedidos está relacionado con el guion de la serie. Necesita «entender cada línea del guion ya que no se quiere perder nada con la traducción», el actor que protagonizó «Toro Salvaje» también habría pedido «seguridad, avión privado y hospedaje para él y su pareja, Tiffany, en la Mansión del Four Seasons.

Se espera que el actor y su mujer lleguen al país este fin de semana y pasen una larga estadía en Argentina. Cabe recordar que el actor ya ha trabajado oficialmente en el país, fue en el año 1986 cuando estuvo filmando en Misiones la película «La Misión».

Además el actor ha visitado la ciudad en otras ocasiones y la ha catalogado como una de sus favoritas en el mundo, “Me gusta París, y Buenos Aires le sigue de cerca, es es una ciudad absolutamente hermosa. Pero me quedo con Nueva York”, dijo el actor cuando le preguntaron por su ciudad favorita en una entrevista. (Fuente: Ámbito)