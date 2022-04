“La pobreza en Trelew se mantiene en un 36 por ciento”, admitió Amato

La Municipalidad de Trelew trabaja para la implementación de Mercados Populares que permitan la comercialización de alimentos a precios populares. Con ese objetivo visitaron la ciudad referentes nacionales de la Mesa de Economía Social y Popular (MESyP), quienes junto a funcionarios del municipio realizaron un trabajo de diagnóstico económico y social en distintos barrios de la ciudad.

El proyecto fue presentado por la coordinadora de Políticas Públicas, Ana Amato, y el responsable nacional de la MESyP, Juan Carlos Sanchetta.

«En Trelew, según las estadísticas dadas por el INDEC hace muy poco, la pobreza se mantiene en un rango del 35 a 36 por ciento, con niveles de indigencia todavía altos», lamentó Amato.

«El desempleo bajó, de un 11,6 a un 5,6, pero ese crecimiento del empleo no significó la salida de la pobreza de muchos vecinos y vecinas, debido a la caída del salario real y del poder adquisitivo», aclaró.

«Esta es una preocupación central del gabinete municipal. Por eso desde la secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno comenzamos a trabajar con contactos en distintos lugares del país que están abocados a tratar de garantizar el derecho al alimento. Lo que buscamos es que haya una oferta de alimentos a un costo accesible, con precios razonables, responsables y justos, tratando que la intermediación que se da entre quien produce el alimento y quien lo consume sea menor», manifestó la funcionaria municipal.

Amato detalló también que el proyecto está en la etapa de diagnóstico y que en los próximos meses se avanzará con el proceso de elaboración de la propuesta, en la que se espera sumar «tanto a quienes producen alimentos, como a los almacenes y comercios de barrio».

En tanto, el referente nacional del MESyP, Juan Carlos Sanchetta, analizó que la situación de Trelew es similar a la de otros puntos del país: «la Argentina tiene un problema que se traduce en la mesa de todos los argentinos y es que el trabajador es pobre y eso no puede ocurrir en un gobierno peronista. No es lógico que un compañero que trabaja todo el mes no pueda parar la olla todos los días en su casa».

«La MESYP trabaja en la articulación con distintos productores, generando trabajo a partir de unidades productivas con otra lógica de producción y comercialización, sin ganancia empresarial, para poder vender los productos a precios accesibles para el bolsillo del trabajador. A través de un método cooperativo todos los que somos parte de la cadena de producción, distribución o venta tenemos un porcentaje de ese producto. Eso nos permite como trabajadores vivir dignamente, pero a la vez que esa misma dignidad se traduzca en la mesa de todos los compañeros que pueden comprar sin que la ganancia se la lleven varios atorrantes», precisó.

Por último, Sanchetta aseguró que los comerciantes de barrio tienen un papel clave en el funcionamiento de una «nueva lógica de comercialización», donde lo que prima es un concepto de «ganancia social y el comerciante tiene claro que no le sirve tener un vecino en el barrio que no coma dignamente».