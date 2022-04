La madre del joven que desapareció en una balsa duda de lo ocurrido

Érica Barrios es la madre de Cristian Almada, el hombre que se encuentra desaparecido desde el sábado pasado cuando, según denunció su compañero de pesca, ingresó al mar con una balsa casera. Sin embargo, la mujer tiene dudas respecto a lo que declaró el compañero de pesca de su hijo, ya que, según expresó, él sabía de náutica y temporales, ya que trabajaba en barcos pesqueros. «No se bien qué es lo que pasó, solo lo que me contaron, que el viernes se fue con este chico a pescar. Pasaron toda la noche en ese lugar y luego el muchacho llama a la novia de mi hijo y la primera versión que le dice es que habían tirado la balsa al mar, que se habían subido y que las olas lo hicieron caer a él y que Cristian se quedó arriba y el fuerte viento se llevó la balsa hacia adentro. El otro nadó hacia la orilla y no lo vio más».

En diálogo con AZM Tv, Barrios explicó que, una vez en Prefectura, el compañeros de Cristian habría dado otra versión: «Dijo que Cristian se había subido a la balsa solo y que se había internado en el mar, que el viento lo metía para adentro, que Cristian movía los brazos y él lo tomó como que estaba saludando y después se dio cuenta que pedía ayuda».

Luego, la madre de Almada contó que a la novia le entregaron el celular y la billetera, pero aseguró que «mi hijo nunca dejaba el celular, aunque se le fuera a mojar. Ya le había pasado cuando se embarcaba en los pesqueros, por eso me llama la atención que él vaya a tirarse con esa lata soldada que cualquier ola la partía, él sabía muy bien del peligro. Al otro chico no lo conozco, no tengo nada en contra de él, pero las cosas que se dijeron me dan muchas dudas».