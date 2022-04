La fragilidad de la imagen

Según publica CB CONSULTORA, la imagen positiva de Alberto Fernández en Chubut, es del 37,9%, dos puntos abajo del ranking del mes de febrero, y muy lejos del 58,9% de imagen negativa.

El dato fue revelado en el informe interprovincial de Abril 2022 sobre el ranking de Gobernadores, Intendentes e imagen de dirigentes nacionales.

Al parecer, la imagen positiva del presidente habría crecido solo en ocho de los veinticuatro distritos provinciales del país.

Tampoco la vicepresidente Cristina Fernández gozaría del beneplácito de los chubutenses. Según la Consultora, exhibe un 35,6% de imagen positiva y un 60,3% de imagen negativa.

Los números no sorprenden del todo, pero resulta un tanto extraño que el Presidente tenga mejor imagen que Cristina en Chubut. Después de todo, no se trata de un concurso de popularidad, sino de la opinión pública acerca de la gestión.

Así, las cosas, todo parece indicar que Javier Milei, el libertario que hasta hace muy poco era un ilustre desconocido es quien mejor performance muestra. En todos los distritos del país exhibe mayor imagen positiva que negativa, aunque tiene un alto índice de desconocimiento, particularmente entre la población de Chubut.

Vale decir, que mientras el oficialismo necesitaría reordenar el damero si quiere hacer un buen papel en 2023, la oposición en todas sus versiones, tendrá que salir a caminar las provincias si busca posicionarse.

Suponiendo que estos datos revelan el humor social de la opinión pública, no es de extrañar que en Chubut se esté barajando la posibilidad de desdoblar las elecciones.