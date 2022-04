Homenaje a los Veteranos de Guerra en Chubut

Más de ciento cincuenta veteranos de guerra fueron reconocidos en una ceremonia que se replicó en distintos puntos de Chubut. En el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, el gobernador, Mariano Arcioni, reconoció el valor histórico del 2 de Abril y la memoria viva de quienes fueron parte de la guerra.

“Rescato los valores de solidaridad, sacrificio, esfuerzo y compañerismo pero por sobre todas las cosas, el defender a la Patria”, resumió Arcioni junto al intendente local, Juan Pablo Luque; ministros provinciales, secretarios, concejales, intendentes de la región y veteranos de guerra junto a sus familias.

“Nos une la lucha, la esperanza y el deseo de querer ver a nuestra bandera celeste y blanca en esa tierra que es nuestra. Los reclamos deben seguir por la vía que correspondan pero deben estar acompañados del recuerdo. Hay que enseñar y transmitir, manteniendo vivo la llama de recuperar las Islas que son nuestras”, planteó el Gobernador quien se refirió a la pertenencia de un territorio considerado legítimamente como propio.

“Las Malvinas nos unen. En esto no hay grieta porque cuando se pierde el amor y la esperanza por la Argentina perdemos el rumbo”, realzó el mandatario.

El Gobernador del Chubut felicitó a quienes prestaron servicio en 1982 en las distintas unidades militares en resguardo de la soberanía nacional. “Entregamos medallas en veinticinco puntos de la provincia y después de cuarenta años en donde, no han tenido el debido reconocimiento. Muchas veces se tergiversó la historia y se los olvidó”.

Remarcó no obstante que a pesar de esa injusta situación, se avanza sobre un proceso de reparación histórica. “Hay algo que caracteriza a los combatientes: nunca han tenido rencores y han seguido siempre con la frente en alto; con el orgullo de haber servido a la causa más suprema que es defender a la Patria”.

Arcioni destacó la tarea que se realiza con los diferentes centros de veteranos desplegados a lo largo de la provincia y la búsqueda de respuestas que realiza el sector. “Los héroes, los 649 que se quedaron como centinelas o imaginarias de nuestra soberanía, nos están esperando para que los podamos relevar de una vez por todas”, finalizó.

En el almuerzo compartido en el Predio Ferial se dio a conocer el proyecto de ley que reconoce y declara a los Veteranos de la Guerra en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur residentes actualmente en la provincia del Chubut, y a aquellos que siendo residentes en ella, hubieran fallecido como “Ciudadanos Ilustres de la Provincia del Chubut” y a los héroes caídos en ese conflicto bélico, que residían en ésta provincia cuando fueron convocados a defender la soberanía nacional como “Ciudadanos Ilustres post mortem”. Se entregaron además más de ciento cincuenta testimonios y medallas a veteranos de guerra como cierre de una jornada de enorme sentido “malvinero” en la provincia.

Misión de no olvidar

El intendente Juan Pablo Luque reconoció la gratitud hacia aquellos que fueron parte de éste proceso histórico y destacó la decisión tomada hace cuarenta años cuando fueron convocados a una heroica misión, revalorizada en el tiempo. “Hay que trabajar para que se siga recordando a nuestros héroes. Eso es algo que nos enorgullece. Lo que ustedes han hecho por nosotros ha calado muy hondo en el corazón de quienes viven en la región. Y por eso, el de hoy fue un día de tanta emoción”.

“Es imposible ponerse en el lugar de ustedes” planteó Luque quien expresó el agradecimiento de la comunidad a los ex soldados. “Somos gestores de recoger el guante junto al gobernador, los diputados y los senadores nacionales para ponernos a disposición y trabajar cada uno de los inconvenientes que no están resueltos. Desde el estado municipal tratamos de estar encima de ustedes permanentemente pero sabemos que no alcanza. Nos han emocionado hasta las lágrimas; el pueblo comodorense seguirá defendiendo ésta causa Malvinas y quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos la obligación de que en el futuro nuestros hijos e hijas continúen recordando porque los pueblos que olvidan en nada merecen, el amor que han demostrado ustedes por nuestra Patria”.