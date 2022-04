Hasta el sábado se desarrolla el Campus Federativo Juvenil

Este viernes fue presentado oficialmente el cuarto Campus Federativo Juvenil de Karate (2004/2008) de alcance nacional que se está desarrollando hasta el sábado 2 de abril en el Club Huergo en Comodoro Rivadavia.

En este evento, atletas de once provincias buscarán una de las seis vacantes (3 femeninos y 3 masculinos) para representar a Argentina en los Juegos Sudamericanos Rosario 2022 de mayo.

En Comodoro, se buscan los talentos para la Selección Argentina

El Campus es organizado por la Federación Argentina de Karate (FAK) y el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), con el apoyo y auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes Municipal.

Participaron de la presentación, Hernán Martínez (Presidente de Comodoro Deportes); Gustavo Fita (Secretario Coordinador de Gabinete del Municipio); Gabriela Zuñeda (Gerente Ejecutiva del Ente Comodoro Turismo); Gonzalo Herrera (Director de Turismo); Daniel Moroncini (Federación Chubutense de Karate-Do Deportivo); Ricardo López Correa (Coordinador técnico Nacional); y Giuliana Novak y Julián Pinzas (Entrenadores y campeones panamericanos).

Moroncini indicó que «esto es algo que pensamos y anhelamos hace mucho, que nuestra ciudad tuviera lo que merece y es una actividad que se hace a nivel nacional y que la Patagonia nunca había podido tener».

Y agradeció fundamentalmente a los karatecas, a quienes les dijo «ustedes son el motor de todo esto y lo hacen posible, con las ganas que le ponen a cada entrenamiento y a cada campus».

«Esto no nació ahora, si no que viene con el Sensei López Correa que confió en nosotros, y algo fundamental que es la política deportiva del Municipio, que debiera ser lo lógico y normal en cada lugar del país, en Comodoro tenemos el apoyo que se merece el deporte», agregó.

A su vez, López Correa resaltó: «Estamos totalmente agradecidos por lo que estamos viviendo. La diferencia está en los detalles y todo esto, para un deporte como el nuestro que es humilde, suma mucho. Acá hay chicas y chicos de varias provincias y gracias a este programa se llega a muchos lugares».

En tanto que, Hernán Martínez destacó que «acá hay una gestión que trabaja en equipo para que esto se logre. Quiero felicitar a Dani (Moroncini) porque, con trabajo y sin pedir lo que no es necesario, ha puesto al Karate en un nivel alto».

«Esta disciplina es federal y que vengan desde otros lados nos permite mostrar el porqué del trabajo y la inversión en el deporte. En Comodoro hay una decisión de un intendente, que es dirigente deportivo y nació en un club, de invertir la plata en el deporte, todo esto no se hace por casualidad. Esta gestión decidió que el deporte es importante. Les agradezco que hayan venido a nuestra ciudad», amplió.