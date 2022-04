Greenpeace denunció pesca incontrolada frente a Madryn

Activistas de la organización Greenpeace, a bordo del barco Arctic Sunrise denunciaron la operación de un barco pesquero que descargaba su captura a un buque frigorífico sin ningún tipo de control, a 400 kilómetros frente a las costas de Península Valdés.

Frente a esto, se lanzaron al agua como “boyas humanas” con el mensaje “Protegé él Mar Argentino”, exponiendo las prácticas que realizan estos pesqueros.

El hecho ocurrió en una zona del Agujero Azul, fuera de la zona económica exclusiva argentina, aunque sí sobre la plataforma extendida de jurisdicción nacional.

Pesca ilegal

De acuerdo a la plataforma Global Fishing Watch, entre el 19 de diciembre de 2021 y el 19 de marzo de este año, ha habido 258 encuentros entre buques que pueden corresponder a transbordos en alta mar en el Agujero Azul. Los transbordos habilitan el blanqueo de capturas provenientes de pesca ilegal, no regulada o no declarada.

“Los transbordos en altamar permiten que las flotas que operan fuera de la vista de las autoridades, en zonas que hoy no son controladas por organismos de regulación, lo que facilita que oculten capturas ilegales y operen más tiempo sin regresar a puerto, lo que aumenta significativamente las operaciones de pesca y la probabilidad de abusos de los derechos humanos”.

La pesca intensiva, la afectación constante del fondo marino y su diversidad, la facilitación de prácticas comerciales cuestionables como el etiquetado fraudulento, la falta de regulaciones eficientes en alta mar y la falta de trazabilidad en la cadena de custodia de las capturas realizadas son algunos de los puntos críticos que se destacan.

“Por todos estos motivos, el Agujero Azul en un foco mundial de lo que llamamos pesca ilegal, no declarada y no regulada, una de las principales amenazas que hoy acechan a los océanos. Este año, tenemos la oportunidad de lograr un Tratado Global de los Océanos. Este acuerdo es crucial, ya que nuestra vida en el planeta depende de océanos sanos. De esta manera, se gestionarán herramientas para crear santuarios marinos más allá de la jurisdicción de los países ribereños. No lograrlo, sería un fracaso”.

El barco Arctic Sunrise se encuentra desde hace varias semanas realizando un trabajo de investigación y monitoreo de sobrepesca en el Agujero Azul, como parte de su campaña para la protección del Mar Argentino.