En Compuesto Mixto, Barbosa cumplió con su segunda actuación en Rosario 2022

Este viernes, se disputó la 2° Jornada de los Juegos Suramericanos de Rosario 2022, competencia que cuenta con la participación de siete deportistas chubutenses, siendo el tirador Juan Francisco Barbosa, el primero en debutar.

El joven portuario, representante de Arqueros del Golfo, compitió hoy en la prueba de Compuesto Mixto llegando hasta los Cuartos de Final junto con su compañera Guillermina González.

Nuevamente Barbosa en competencia

Los equipos argentinos de arco recurvo mixto y arco compuesto mixto no pudieron pasar los cuartos de final de dichas competencias, en el marco de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.

Los representantes argentinos, que tuvieron un gran desempeño en la primera etapa individual clasificatoria, no pudieron repetir en las competencias por equipos.

La dupla Josefina Bourdin y Lautaro Perini cayeron ante los ecuatorianos María Paula Pérez y Juan Pablo Peralta por 6-0, con parciales de 32-36, 31-35 y 31-36, en la categoría recurvo mixto.

Por su parte, la pareja conformada por Guillermina González y el representante de Puerto Madryn, Juan Francisco Barbosa, en la competencia de compuesto mixto, perdieron ante los también ecuatorianos Josepth David García y Blanca Maritza Rodrigo por 146 a 136 (parciales 31-37, 37-36, 32-38, y 36-35).

En el rugby

Los seleccionados argentinos de rugby 7, tanto masculino como femenino, tuvieron un arranque arrollador en la fase de grupos, en el marco de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.

En los partidos que se disputaron con la tribuna llena en la cancha especialmente montada en el Hipódromo de Rosario, los equipos nacionales se hicieron fuertes y mostraron que son candidatos a pelear el puesto más alto del podio.

Los Pumitas 7s tuvieron debutaron con una contundente e incuestionable goleada por 62 a 0 sobre Colombia, en tanto que en el segundo encuentro vencieron sin sobresaltos a Chile por 24-10, en el marco del grupo A.

Por su parte, el seleccionado femenino, Las Yaguaretés, no tuvieron complicaciones para ganar sus dos encuentros, el primero ante Paraguay por 29-0 y el segundo frente a Colombia por 29-7, en el grupo A.

Mañana, los Pumitas 7s se medirán con Paraguay y Venezuela, en tanto que Las Yaguaretés enfrentarán a Brasil y Chile.

El vóley beach en Semifinales

Las duplas compuestas por Marcos González y Facundo Doval, en la rama masculina, Aime Lemes – Agostina Panzera y María Belén Enriquez Bondonno y Morena Abdala, en la rama femenina, accedieron a las semifinales del certamen de vóley de playa, en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.

En el turno matutino, la dupla de Agustín Moyano Paget y Ramiro Sancer Navarro, que había perdido en el debut del grupo A, vencieron a los uruguayos Franco Delfino y Alejo Divenuto por 2-0 (21-14 y 22-20), con lo cual consiguieron pasar de ronda.

Los caprichos del fixture puso frente a frente a las dos duplas albicelestes en el cruce de los cuarto de final.

La pareja de Marcos González y Facundo Doval se terminó imponiendo por 2-0 (21-19 y 21-16) a Sancer y Moyano, obteniendo el pasaje a semifinales.

Por el lado femenino, en primer turno, la dupla compuesta por María Belén Enriquez Bondonno y Morena Abdala, que habían ganado en el debut en el grupo A, superaron en su segundo encuentro a las peruanas Stephannie Castillo y Ashley Veramendi por 2-0 (21-17 y 21-16), con lo que se aseguraron el pase de ronda.

Luego, en cuartos de final, Abdala y Enriquez vencieron a las bolivianas Romina Castro y Jeisy Velásquez por 2-0 (21-11 y 21-18), con el consecuente pase a semifinales.

Asimismo, la pareja de Aime Lemes y Agostina Panzera, que había cosechado dos victorias en la primera jornada del grupo D, en cuartos de final tuvieron que exigirse al máximo para ganarle a las peruanas Stephannie Castillo y Ashley Veramendi, en el tie break, por 2-1 (21-19, 15-21 y 15-13) y mañana jugarán en semifinales.

En Lucha Grecorromana, Plata para Sialle

El luchador santiagueño Marcelo Sialle se quedó con la medalla de plata en lucha grecorromana, en la categoría de 55 kilos, de los III Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022.

Sialle, que iba perdiendo por 6-4, logró una puesta de espalda para derrotar al colombiano José Castañeda, en cuartos de final. En semifinales consiguió una contundente victoria por 8-0 sobre el boliviano Santiago Insaurralde.

En la gran final por la presea dorada, el luchador argentino no pudo con el peruano Abel Sánchez.

Por su parte, el resto del equipo nacional también participó de la jornada inaugural de la especialidad.

Ricardo Alderete, en 65 kilos de lucha grecorromana, le ganó por 9-0 al brasileño Augusto De Castro, en los cuartos de final, pero luego perdió en semifinales ante el venezolano Dalfer Parada por 4-2.

Cristhian Delgadillo, en la categoría 80kg de lucha grecorromana, perdió sus dos combates, ante el venezolano Brian Ruiz y el peruano Darío Cubas, con lo cual no pudo pasar la fase de clasificación.

Leonel Barreiro, en la categoría 110 kilos de grecorromana, perdió con el ecuatoriano Ibrack Angulo y con el brasileño Caio De Oliveira, por lo cual no pasó a la disputa por las medallas.

Por el lado de las mujeres, en la categoría 43 kilogramos, de lucha libre, Victoria Esquivel perdió sus dos primeros combates del grupo A por 10-0 y ganó el tercero, pero no le alcanzó para aspirar a una medalla.

Esquivel perdió ante la venezolana Lucielis Castillo y ante la brasileña María Paula Dos Santos, y le ganó a la colombiana Yoleidis Sanjuan.

Asimismo, Luissana Sánchez perdió por 5-0 contra la colombiana Daniela Moreno, en 49 kilos de lucha libre, por los cuartos de final.