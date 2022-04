El Torneo coronó campeones y ya se planifican nuevos certámenes

El pasado fin de semana, se disputaron las finales de la Liga de Fútbol Valorado que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Los equipos de Deportivo Oeste en Sub15 y Almagro en Sub18, fueron los campeones. En tanto, se anuncian nuevos certámenes para el primer fin de semana de mayo.

Con ganadores en el Torneo de Fútbol Valorado

La Liga Infantil de Futbol Valorado de la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, disputó el pasado fin de semana, sus encuentros Finales de las categorías Sub15 y Sub 18.

Los cotejos, se jugaron en el Gimnasio Municipal N°1, donde en la divisional Sub15 se consagró campeón el equipo de Deportivo Oeste, que venció en la definición a su par de gambeta.

En tanto, en la categoría Sub18, el campeón fue el equipo de Almagro, que se impuso ante Almagro.

Programando próximos Torneos

En tanto, lejos de descansar, la organización ya planifica nuevas fechas para dar inicio al nuevo Torneo de la Liga de Fútbol valorado, tal como lo será desde el sábado 7 de mayo, destinado a las divisionales de Sub 15 y Sub 18 en masculino y femenino hasta 18 años.

Las sedes donde se disputará este nuevo certamen, son en la Escuela 775 y los gimnasios municipales 1 y 2. Las inscripciones para el torneo se realizan en el Instagram @ligafutbolvalorado hasta el jueves 5 de mayo.

En tanto, el próximo sábado 30, se jugará un Torneo Relámpago para categoría Sub 15. El mismo, tendrá lugar en el gimnasio municipal Nº1 y se reciben las inscripciones al celular 2804 553752.

Desde su inicio, la propuesta del Fútbol Valorado busca la resocialización y erradicar factores que, de una u otra manera, influyen en los adolescentes y jóvenes así como promover buenos hábitos de convivencia. La intención es otorgarles herramientas para interactuar, criticar y cambiar la realidad en la que viven todos los días.