El Ministerio de Ciencia invertirá $300 millones en Santa Cruz para potenciar el desarrollo energético

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, visitó hoy la provincia de Santa Cruz y fue recibido por la gobernadora local, Alicia Kirchner. Allí rubricó un convenio de fortalecimiento de la Planta experimental de Hidrógeno de Pico Truncado, que implica una inversión por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) de $300 millones. Formaron parte de la comitiva el Subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio, Pablo Nuñez; y por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) asistió su Presidenta, Ana Franchi.

En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) facultad regional Santa Cruz se llevó a cabo la firma del convenio que contó con la presencia del Rector de la UTN, Sebastián Puig; la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez; y la Presidenta del Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Belén Rodríguez.

Avances

Durante el acto se presentaron los avances del Polo Científico Tecnológico de Energía para la Patagonia Austral, que busca promover actividades científicas de innovación, desarrollo tecnológico e investigación científica en temas aplicados al interés provincial y regional. El Polo se constituirá como un Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos (CITES) y será financiado con $350 millones, a través de un convenio rubricado con la Agencia Nacional de Promoción del Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Además se dieron a conocer las novedades de los convenios entre el CONICET y la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) y CONICET y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que totalizan un monto en ejecución de $74.000.000. Además, se anunció el lanzamiento de un programa de becas que será cofinanciado entre la provincia y el CONICET. Este último incluye temas de interés en la agenda local tales como soberanía alimentaria; economía del conocimiento; Pampa Azul; energía y transición energética; y laboratorios.

Apropiarse de la idea

En su discurso, Filmus señaló: “Estoy muy contento de estar acá con la delegación del Ministerio, y quiero explicar muy brevemente lo que estamos haciendo. No cualquier modelo de país necesita de la ciencia y la tecnología, ni de educación, ni de salud. Argentina tiene un conjunto de áreas, entre las que se encuentra la energética, en donde está en condiciones inigualables para generar su propio desarrollo tecnológico. Ahora, la energía sin desarrollo tecnológico es inviable, y en este sentido Santa Cruz puede ser uno de los lugares en donde nosotros tengamos ese capital enorme y central para el desarrollo”.

“Venir acá con estas inversiones, tanto para Pico Truncado como para el CITES, que son 300 y 350 millones de pesos respectivamente es sustantivo, porque se ha aprobado la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que prevé multiplicar por cuatro la inversión del PBI en ciencia y tecnología en los próximos años”, subrayó el ministro de Ciencia.

Y concluyó: “Hace falta que nuestro pueblo se apropie de la idea de que la ciencia y la tecnología es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, porque es un derecho hacer uso de ambas. Para eso estamos acá, para apoyar el esfuerzo enorme que está haciendo Alicia a la que apoyaremos fuertemente, no solo con recursos materiales sino con investigadores e investigadoras”.

Vocación tecnológica

A su turno, Alicia Kirchner afirmó: “Nosotros en la provincia tenemos una enorme vocación siempre con lo que es la tecnología. Se habían cerrado en el país todas las escuelas técnicas, pero acá en Santa Cruz no se cerraron. Así que ya la mirada estaba en la única provincia en la que no se cerraron las escuelas. Hoy nosotros tenemos 18 escuelas técnicas, todo desde el esfuerzo y del trabajo de mucha de la gente que está presente, y de la que no está acá, que ha sostenido como herramienta de transformación a la escuela técnica”. Y continuó: “Sin querer hacer comparaciones, hay una de las localidades más grandes del conurbano que tiene 10 escuelas técnicas. Y ahora el Gobierno Nacional ha firmado la puesta en marcha para Santa Cruz de 10 escuelas técnicas, porque esto tiene fundamento en el desarrollo productivo de nuestra Provincia, en el desarrollo tecnológico y en la economía”.

Seguir adelante

Durante la presentación, Franchi expresó: “Venimos a consolidar junto a la provincia un sistema científico para la próxima década que acompañe el desarrollo energético de Santa Cruz y el país”. Y agregó: “Desde el CONICET vamos a acompañar con nuestros investigadores e investigadoras la enorme inversión que anunciaron el ministro y la gobernadora en los distintos puntos de la provincia».

«Estamos planteando también becas doctorales en la provincia, es muy importante que los y las jóvenes de Santa Cruz no tengan que ir a hacer sus doctorados a otros lugares y que luego con sus doctorados puedan contribuir a la ciencia y tecnología de su propia provincia, y así del país», enfatizó Franchi, y luego agregó: «Además estamos trabajando para la innovación energética. Nos encontramos trabajando junto a IEASA y Yacimientos Carboníferos, dos empresas nacionales emblemáticas en la generación de energía. Estamos ejecutando más de 70 millones de pesos en proyectos para proteger a nuestras especies y ríos garantizando un desarrollo sostenible de las represas junto a IEASA. Y con Yacimientos Carboníferos vamos a trabajar en darle valor agregado al carbón para generar más recursos. Los protocolos para producir carbón activado nos permitirán brindar un insumo crítico para purificar agua en industrias como la petroquímica y las empresas potabilizadoras de agua».

A modo de conclusión, la presidenta del CONICET, destacó: «Todo esto nos va a permitir seguir adelante, y en conjunto con la provincia, construir una ciencia y tecnología venturosa para el futuro de la provincia, su población y de todo el país».