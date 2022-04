El dragado de Puerto Rawson se ejecutará en un plazo de 270 días

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este jueves la firma del contrato para la concreción del dragado del río en la zona del Puerto de Rawson, una esperada obra para el sector pesquero que demandará una inversión total de 534.161.656 pesos y un plazo de ejecución de 9 meses.

El acuerdo fue rubricado este mediodía en el Salón Auditorio de Chubut Deportes por el Gobernador Arcioni, el intendente local, Damián Biss; el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia, Gustavo Aguilera y el representante de la empresa Sudelco S.A., Patricio Musante.

En el acto -donde también se firmaron contratos para la ejecución de viviendas e infraestructura en el Área 21 de la capital provincial- estuvieron presentes además el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo; la gerente General del IPV, Ivana Papaianni; dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh).

Muelle pesquero renovado

“A pesar de todo no bajamos los brazos y estamos posicionando a la actividad pesquera con el puerto que se merece por todo lo que le da a la Provincia y a la Argentina”, remarcó el Gobernador Arcioni tras la rúbrica del contrato.

El mandatario indicó que próximamente se estará anunciando una nueva ampliación del muelle pesquero, y se refirió a las obras concretadas y las que se están llevando adelante en el sector: “La reparación del muelle, que está al 98%, la adecuación del sistema de defensa y la extensión de red de incendios como así también la pavimentación de acceso, y el recinto de guardado de lubricantes que ya están al 100%”.

“Mi responsabilidad es cumplir con los chubutenses”

Luego de hacer un repaso por todas las obras proyectadas en la capital provincial, sobre todo en materia habitacional, deportiva y de servicios, el Gobernador aseguró que “todo esto que estamos haciendo es una realidad, no son promesas. Queda mucho por hacer, pero quiero destacar la templanza que tuvimos y aguantamos lo que tuvimos que aguantar para salir adelante”.

Y agregó: “Cada día tengo más fuerzas para mirarlos a los ojos, hablar con la verdad y hacerme cargo con lo que corresponde. Esa grieta no sirve cuando uno critica, todos los que criticaron jamás me extendieron una mano para decirme cómo podemos ayudar, los únicos que me apoyaron fue el equipo de gobierno que tengo”.

Arcioni afirmó que su “responsabilidad es cumplirles a ustedes, por eso nunca eche culpas atrás, mi responsabilidad es dar una solución, no revictimizarme. Conmigo van a tener los brazos abiertos porque estamos trabajando en beneficio de todos los chubutenses”, concluyó.

Obras fundamentales para Rawson

El intendente local, Damián Biss remarcó que el dragado del Puerto es “una de las obras fundamentales para uno de los motores más importantes que tenemos que es la pesca”. Sostuvo que esto permitirá “mejorar la logística y la operatividad de nuestro puerto, y que nuestra industria pesquera pueda trabajar de una mejor manera”.

El jefe comunal agradeció al gobernador Mariano Arcioni por ésta y las demás “obras que van a venir, algunas de ellas realmente muy importantes”. En ese sentido anticipó que “en pocos días seguramente se estará firmando la adjudicación de la Planta Potabilizadora”, y reveló que la próxima semana “se va a estar llamando a licitación nuevamente para el Gimnasio Municipal”.