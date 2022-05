“El Depo” tuvo carácter y le ganó a Chaco For Ever en casa

El Deportivo Madryn revirtió un resultado adverso, lo dio vuelta y se quedó con la victoria por 3-2 ante Chaco For Ever en el cotejo disputado esta tarde en el Estadio “Abel Sastre” por la 13° Fecha de la Primera Nacional.

“El Depo” comenzó perdiendo ante los chaqueños, lo empató apenas iniciado el segundo tiempo, luego lo dio vuelta pero minutos después la visita logro el empate. Sobre el final del partido, apareció José Michelena para nuevamente, vestirse de héroe y sellar el triunfo por 3-2.

Otros tres puntos más como local para Madryn

Una emotiva victoria consiguió este sábado en la tarde el Deportivo Madryn, que venció por 3-2 a su par de Chaco For Ever, por la 13° Fecha de la Primera Nacional y de esa forma, continua de los principales puestos de la tabla de posiciones.

“El Depo”, comenzó el partido generando juego, buscando la tenencia de la pelota y llevando peligro al área rival; pero fue el conjunto chaqueño el que abrió el marcador a los 20 minutos, con el gol que en un contrataque, marcó Enzo Gaggi.

Madryn, lastimado por el traspié, buscó por todos los medios concretar el empate antes del cierre del primer tiempo, pero no pudo se fue al descanso perdiendo por 1-0.

El segundo tiempo, con variantes, “El Aurinegro” se reacomodó en su juego y encontró el empate, cuando a los 18 minutos, Andrés Lioi puso, con una gran definición el 1-2 parcial.

El empate lo llenó de confianza a los dirigidos por Ricardo Pancaldo que dieron vuelta el resultado apenas minutos después, cuando a los 20, un centro enviado por el costado izquierdo por Rodrigo Castillo, de los mejores desempeños en la tarde, fue conectado por Leonardo Marinucci entrando al área y poniendo el 2-1 para los anfitriones.

Sin embargo, una desatención, derivó en el empate de la visita, el 2-2, anotado por Álvaro Cuello a los 27 minutos. Ayudado por los cambios, Deportivo Madryn no se aminoró e intentó el revertir la historia para quedarse con los tres puntos y finalmente lo concretó a los 40´, con el gol de José Michelena que se erigió como el héroe de la tarde.

De esta forma, fue triunfo por 3-2 para “El Aurinegro”, que celebró junto a su gente y se sostiene así dentro de los primeros puesto de la tabla de posiciones: se ubica en el 7° puesto, con 20 unidades.