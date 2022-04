Denuncian a preso por usurpar la identidad de una mujer para amenazar a un vecino

Un sujeto identificado como «J. D. C.», denunciado por un vecino de Trevelin por presuntamente amenazarlo con abusar de sus hijas, fue apresado la semana pasada luego de que desobedeciera una orden judicial de prohibición de acercamiento. Según trascendió, el individuo permanecerá tras las rejas hasta el 5 de mayo.

Sin embargo, en los últimos días trascendió la denuncia de una vecina de 44 años, a quien su hija le advirtió que «estaba circulando una foto» suya a través de la red social Facebook y que «la estaban utilizando en un usuario de la red con otro nombre para amenazar a ‘F. R.'».

Asimismo, en la denuncia la damnificada expuso que «ese mismo día llamé a ‘F. R.’ para decirle que no era yo la que lo estaba amenazando, y me contestó que sabía que no era yo porque sabía que el que estaba usando el perfil era ‘J. D. C.'».

El «usurpador» de identidad, no obstante, cometió un error y fue dejar su propio número de teléfono en la cuenta falsa que había creado, por lo cual, cuando la damnificada llamó a dicho teléfono de contacto, fue el propio ‘J. D. C.’ el que la atendió desde su celda.

Ahora, resta determinar si la causa, que tramita en el Ministerio Público Fiscal, avanza y se suma a las otras denuncias que recaen sobre el sujeto en cuestión, que habría utilizado un teléfono celular mientras se encuentra detenido.