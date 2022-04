Daniel «Angelito» Cabrera se mide ante el bahiense Tomás Reynoso

Esta noche, en Comodoro Rivadavia, se realizará la VIII Edición del Comodoro Fight Club, festival de kickboxing organizado por CFC Producciones, con el apoyo de Comodoro Deportes y DGD.

En la pelea de fondo se enfrentará el bahiense Tomás Reynoso al local Daniel «Angelito» Cabrera, por el título nacional semipro LPAF-WKN.

Títulos nacionales y patagónicos en juego

Este sábado en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia, se desarrollará una nueva gran velada de kickboxing con el ya tradicional evento organizado por CFC Producciones, octava edición del Comodoro Fight Club (CFC8), bajo la promoción de Leandro Moreno, con la fiscalización del Director Patagónico K-Box Latino WKN-WKC, Darío Achaval, evento que cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

Ayer viernes, se realizó la conferencia de prensa del evento que estuvo encabezada por el viceintendente de la ciudad Othar Macharashvili, y junto a ellos estuvieron Achaval, Moreno, y también los protagonistas del combate de fondo Tomás Reynoso (Team Quintana Bahía Blanca) y el local Daniel «Angelito» Cabrera (Warriors Cabrera), junto a sus respectivos entrenadores, Juan Cruz Quintana y Claudio Cabrera.

La jornada de kickboxing este sábado 16 de abril en el Municipal N°1 comenzará a las 19:00 con los combates preliminares amateur (apertura al público 18:00) en tanto que la velada principal arrancará a las 21:00.

En la presentación oficial del evento, tomó la palabra en primer turno el retador de Bahía Blanca Tomás Reynoso, quien visita por primera vez la ciudad, mostrándose contento y agradecido por la invitación a la velada.

Por su parte su entrenador, Juan Cruz Quintana, expresó: «Gracias a Darío por la oportunidad de venir a competir acá a Comodoro, para nosotros es un honor que Tomás haga la pelea estelar contra un excelente rival como es Cabrera. Las expectativas son muy buenas, estamos con muchas ganas, que ya sea el evento y contentos por la atención de todos ustedes».

«Muchísimas gracias a CFC Producciones, Leo Moreno, mi colega Darío Achaval, por siempre tener en cuenta a todos mis competidores y mi escuela. Contentos, ansiosos, siempre al pie del cañón para los eventos locales o de afuera», sostuvo Claudio Cabrera, padre y entrenador del «Angelito».

En tanto, Daniel «Angelito» Cabrera expresó: «Estoy muy agradecido de estar acá nuevamente, en un gran evento como el CFC8, la verdad que muy agradecido con Leo Moreno y la gran organización que están haciendo. Para mañana estoy muy bien preparado, y estoy listo para lo que sea».

«Todo es el resultado del gran trabajo que se hizo en la Liga Patagónica Amateur, y también dándole el toque casi profesional con dos grandes peleadores como son Tomás y Angelito, de dos equipos muy fuertes. Un placer tenerlo a Juanchi Quintana, una persona que recorrió el mundo con el kickboxing, entrenando en los mejores lugares, visitando grandes eventos. Que hoy esté con nosotros, la verdad es un placer enorme. Seguramente será una gran pelea, sabemos lo que es el Angelito, es nuestra joyita a nivel local. Se viene un choque de escuelas muy lindo, choque de estilos, Warriors vs. Quintana», resaltó Darío Achaval, director Patagónico K-Box Latino WKN-WKC.

KICK BOXING – VIII Comodoro Fight Club

Gimnasio Municipal N°1 – Comodoro Rivadavia

Sábado 16 de abril 2022

18:00 Puertas

19:00 Combates preliminares

21:00 Velada principal

Cartelera

Preliminares amateurs

– Martín Paniagua (Muñoz Fight Club) vs. Thiago Galván (Warriors Cabrera)

– Nicolás Ferreyra (Team Álvarez PM) vs. Agustín Robles (Rivas Team)

– Gabriel Delgado (Team Álvarez PM) vs. Tiziano Ríos (Gym Fight Club)

– Brandon Ferreyra (Team Álvarez PM) vs. Miguel Quintana (Warriors Cabrera)

– Luis Hernández (Pierina Team) vs. Nicolás Errea (Warriors Cabrera)

– Leila Barrientos (Pierina Team) vs. Maiara Castro (Gym Fight Club)

– Tomás Uribe (Muñoz Fight Club) vs. Yamil Muñoz (Warriors Cabrera)

– Gastón Santa Cruz (Muñoz Fight Club) vs. Agustín Vera (Gym Fight Club)

Semipro

– Alejandro Torres (Neuquén) vs. Rodrigo Osorio (Muñoz Fight Club)

– Fabio Vera (Neuquén) vs. Brian Ressneir (Team Araneda)

Velada Principal

– Yoana Ardengui (Team Quintana) vs. Belén Cifuentes (Team Araneda)

– Ariana Jiménez (Warriors Cabrera) vs. Laura Olivera (Gym Fight Club)

Defensas Título Liga Patagónica

– Abril Moreno (Team Perro Vargas NQN) vs. Danna Zuñega (Team Álvarez P. Madryn)

– Francisco Haro (Team Araneda) vs. Facundo Barrionuevo (Team Rivas)

Título Patagónico Juvenil K-Box

– Iván Poblete (Arcangel Fight Club C. Olivia) vs. Tomás Taylor (Gym Fight Club)

– Lucas Rivera (Team Perro Vargas NQN) vs. Néstor Cabrera (Team Araneda)

– Roxana Rodríguez (Team Quintana B. Blanca) vs. Cinthia Güichapani (Gym Fight Club)

Título Semipro Liga Patagónica

– Kevin Gavilán (Muñoz Fight Club) vs. Erick Cheuque

Combates K1

– Camila Duscher (Team Perro Vargas NQN) vs. Yocelin Balboa (Team Araneda)

– Alan Cuestas (Team Dragaos El Bolsón) vs. Lautaro Sarmiento (Warriors Cabrera)

Semifondo K1 – Copa CFC8 (4 rounds)

– Tomás Alarcón (Team Perro Vargas NQN) vs. Anthony Guzmán (Gym Fight Club)

Fondo K1 – Título Semipro LPAF-WKN (4 rounds)

– Tomás Reynoso (Team Quintana B. Blanca) vs. Daniel Cabrera (Warriors Cabrera)