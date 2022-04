Cumbre anti-grieta

Cuatro horas de deliberaciones para concluir que es necesario encontrar consensos entre las diversas fuerzas políticas de cara a una suerte de concertación que permita articular un espacio «anti-grieta».

Ese sería inicialmente el resultado de las negociaciones tras una reunión de la que participaron el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el mandatario jujeño Gerardo Morales, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el diputado y ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, el ex gobernador chaqueño Ángel Rozas, la diputada Graciela Camaño, el diputado Rogelio Frigerio, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otros.

El asunto es que ya comienza a visualizarse el hartazgo de la sociedad respecto de la lógica de polarización política, donde hay más por perder que por ganar.

Así las cosas, el encuentro entre dirigentes de diversos partidos, expone la necesidad de ponerle sensatez a la interna oficialista y bajar las tensiones en las filas de la oposición.

Está claro que habilitar el diálogo político se vuelve una cuestión urgente, en la que el eje principal debería ser atender las demandas de la sociedad que atraviesa por un estado de angustia creciente producto de un contexto socioeconómico cada vez más adverso y que no encuentra cauce, ya que en tanto en la colación de Gobierno como en la opositora, parecen estar ganando la batalla los extremistas, y si esa espuma no merma, el resultado podría ser de dimensiones inimaginables.

Por estas horas, hemos asistido a debates públicos perturbadores, entre una suerte de conspiración dentro de las filas del Gobierno que podría arrinconar a Alberto Fernández. Mientras que en las huestes opositoras, los denominados «halcones», van a por todo.

Aparentemente hay un grupo de dirigentes políticos que busca alcanzar un punto de acuerdo para lograr el tan mentado diálogo político, para alcanzar consensos y evitar el final menos deseado.

Será acaso que están ocupados en cumplir con sus responsabilidades políticas para escuchar al «Pueblo», o solo es una distracción de cara a 2023.