Arcioni firmó un acuerdo con la Cámara de la Flota Amarilla por la continuidad de la captura de merluza

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, rubricó este jueves por la tarde en Rawson, un acuerdo con la Cámara de la Flota Amarilla (CAFACh) tendiente a dar continuidad a las capturas de merluza, y así proveer de materia prima a las plantas de procesamiento del recurso ubicadas en Trelew y Puerto Madryn.

En el acto, desarrollado en la Sala de Reunión del Instituto Provincial de la Vivienda, acompañaron al mandatario el secretario General de Gobierno, Alejandro Sandilo, los ministros de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, el subsecretario de Trabajo, Tobías Gaud; en tanto que por el sector empresario asistió el presidente de CAFACh, Gustavo González, miembros de la Cámara, empresarios del sector; y por los trabajadores, representantes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.

Al término del acto, Gabriel Aguilar expresó que “como nos viene pidiendo el gobernador Arcioni en cada mesa de negociación, que haya entendimiento y que todas las partes involucradas en debate encuentren una franja de tiempo que permita a los sectores negociar de buena fe, pero con los barcos trabajado. El Gobernador nos ha pedido –incansablemente- este concepto. De instalar la diversificación productiva”.

Barcos listos

A partir de la firma de esta carta intención, “las plantas empezarán a recibir merluza, nuestro sistema pesquero se fue reconvirtiendo en el proceso de langostinos, y hay que recuperar el oficio de fileteros, hay plantas en condiciones de recibir la merluza; y por ello, empezarán a recibir materia prima. De ahí, el resto de las plantas que vean que fluye el acuerdo se sumarán a este tren de procesar merluza”, explicó el funcionario provincial.

Luego, Aguilar informó que “hay siete embarcaciones listas para salir, y se suman tres de Comodoro Rivadavia, de acuerdo a lo que manifestado desde CAFACH. La idea es que el circuito de la pesca tenga un impase natural después de la zafra de langostino provincial, y que los trabajadores vuelvan”. “La presencia del Gobernador en esta mesa hace de garante que todo el Gobierno está a disposición en este camino de reconversión productiva”, finalizó el Secretario de Pesca.

Motor de la economía

Por su parte, Gustavo González sostuvo que principalmente significa dar un paso en las relaciones, poder empezar a discutir las actuaciones salariales con las empresas trabajando. No es que hemos llegado a un acuerdo, pero sí han quedado plasmadas las dos propuestas y una carta de intención de seguir trabajando para llegar a un entendimiento. Tenemos presente lo que significa la actividad de la pesca como motor de la economía y la cantidad de gente esperando que los barcos trabajen. Como con el gremio hemos entendido esta situación y en un acto realmente para reconocerse hemos logrado dejar plasmada las posturas”.

“Se discute la actualización de valores de las especies a capturar, estamos con una propuesta de actualización por inflación desde la CAFACh. Hoy, la diferencia con el gremio no es muy grande. Se puede llegar a un acuerdo, que los gremios vean al precio que se liquida la marea y tenemos esperanzas que el número satisfaga a los empleados, y llegaremos pronto a un acuerdo. Para ello, quedamos el lunes a las 8 hs. mantener una reunión por estos temas”, y adelantó que “mañana mismo puedan los barcos salir a trabajar, mientras los representantes gremiales de la cámara seguimos discutiendo intentando ponemos de acuerdo”.

“Buena decisión”

A su turno, César Zapata de SOMU, argumentó que “forma parte de lo que habíamos conversado con Aguilar y Ayala en cuanto a firmar un acta con las empresas, empezar a trabajar porque sabemos que atrás nuestro hay varios gremios y muchas familias esperando, de modo que si no salimos a pescar no se mueve, no circula la rueda que genera muchas ocupaciones. Y nos vamos a dar un plazo para seguir negociando lo que estamos pidiendo. Muy buena la decisión del gobernador Arcioni y del Secretario de pesca y de CAFACh. A salir a pescar y seguir negociando”.

Finalmente, Ramón Vera de SOMU seccional Rawson dijo: “Pusimos toda la predisposición de ambas partes para este acuerdo, Y estoy agradecido con la parte política, que se acercó e hizo hincapié en esto, de hacer girar la rueda de la producción, salir a trabajar; y el día lunes próximo ya tener una reunión con CAFACh ver a qué acuerdo llegamos, pero con la idea que todo el mundo esté trabajando, que todos los barcos estén en movimiento”.