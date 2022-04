Analizan las bondades de la reutilización de Aguas Residuales

En las instalaciones del Hotel Rayentray de Puerto Madryn se llevó a cabo, desde las 14 horas del jueves, el Taller “Reutilización de aguas residuales – Aprovechamiento de las aguas residuales domésticas de plantas depuradoras de los servicios de saneamiento urbanos”, cuya apertura e intervenciones pueden ser accedidas en el siguiente link. Las jornadas se desarrollarán también este viernes 29 de abril, en la ciudad del Golfo. El evento es organizado por el Gobierno del Chubut y el Consejo Hídrico Federal (CoHiFe), y este jueves se presentó el evento que también cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn, Servicoop y Aluar.

Participaron especialistas de distintas reparticiones nacionales, provinciales y locales, entre ellas la cartera de Infraestructura de la Nación, el Instituto Provincial del Agua (IPA) y la Cooperativa de Puerto Madryn, ciudad considerada la más avanzada en Chubut en materia de utilización de agua de reúso.

La presentación que fue encabezada por el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolas Cittadini; el intendente local, Gustavo Sastre; el director Nacional de Agua Potable y Saneamiento en Ministerio de Obras Públicas de la Nación, José María Regueira; y la representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Carlota Real. Además estuvieron presentes el director del Comité de Cuencas Delegaciones y Asociaciones de Regantes del IPA, Jorge Reinoso; el presidente del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), Gustavo D’Alessandro, de manera virtual; y representantes de Cooperativas de Servicio Público de distintas localidades, referentes de distintas provincias y entes nacionales y equipos técnicos.

Tomar conciencia

Durante la apertura, el presidente del IPA, Nicolás Cittadini, se dirigió a los presentes y agradeció “por este primer taller, ya que creo muy importante y bueno que se generen estas exposiciones; que la ciudad de Madryn cuente sus experiencias y sobre todo la crisis hídrica que esta sufriendo el país y que Chubut no es ajeno”.

“Entendemos que esta crisis hizo que la gente tome consciencia sobre este tratamiento de aguas residuales e hizo que nos exija a los que estamos a cargo de los organismos a tomar acciones y hacer un uso más eficiente del recurso”, precisó.

Asimismo, en diálogo con la prensa, Cittadini sostuvo que «el encuentro es para que cada uno pueda contar su experiencia y, sobre todo, teniendo en cuenta que Madryn está a la vanguardia en este tema» y planteó que «la crisis hídrica que hay en el país y en Chubut hizo que la gente tome más conciencia con respecto a la tratativa de aguas residuales; y es importante que se invierta y se hagan obras en ese sentido, haciendo un uso eficiente del agua y mitigando el impacto ambiental». «La ciudad que mayor cantidad de agua trata es Madryn», detalló el funcionario, quien advirtió que «hoy, hay financiamiento para proyectos pero hay que elaborar proyectos ejecutivos serios, los cuales estarán en la primera línea de Nación».

Aprovechar el recurso

Luego, el intendente local, Gustavo Sastre, expresó que “me pone muy contento, porque en Puerto Madryn y en una provincia donde hemos sido pioneros, y con esto que ha empezado a dar sus frutos. Me parece excelente el aprovechamiento de algo tan necesario. Siempre lo hablamos y venimos trabajando de distintas maneras para llegar a espacios donde no llega y ampliar el abanico generando producción y creciendo en otros ámbitos que eran impensados con la reutilización de agua”.

“Estas herramientas nos ayudan a seguir generando mano de obra productividad y al sector empresario y productivo seguir creciendo para tener otras alternativas económicas”, finalizó Sastre.

“Solo el 10% de las localidades reciclan el agua cloacal”

Por su parte, el director Nacional de Agua Potable y Saneamiento en Ministerio de Obras Públicas de la Nación, José María Regueira, sostuvo que “en el año 2.020, por departamento del país, hicimos un estudio de enfermedades de origen hídrico y con eso conformamos un mapa de vulnerabilidad sanitaria para definir políticas de aguas seguras. Iniciamos un programa de ruralidad para agua, saneamiento e higiene con el fin de llegar con agua a localidades dispersas del país”.

“En materia de saneamiento hicimos un relevamiento de las planas cloacales mayores a 10 mil habitantes y hemos obtenido resultados muy importantes. Solo el 10 % de las localidades reciclan el agua cloacal, es muy poco y en esa línea hay que trabajar, y celebro este encuentro porque este es el ámbito para hacerlo”, repasó Regueira.

“Infraestructura para poder tratar aguas residuales”

En tanto, la representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Carlota Real, agradeció “al Consejo Hídrico Federal por esta iniciativa, Argentina era de los pocos países que no sabía con cuanta infraestructura contaba para poder tratar aguas residuales. Este relevamiento de las plantas nos permite empezar a tomar decisiones y este diálogo que hemos mantenido con el Gobierno nacional y provincial, creo que nos lleva a este taller. Nos dimos cuenta de que hay más experiencia de la que imaginábamos y esperamos poder comenzar a trabajar con la Patagonia lo antes posible”.

Compartir experiencias

Al respecto, el profesor Jorge Reynoso, director del Comité de Cuenca y Asociaciones Regantes del Instituto Provincial del Agua (IPA), explicó que «este taller consiste en hablar y trabajar sobre el reúso de agua de las ciudades, es decir, la reutilización de las aguas residuales, por ello viene gente de distintos lugares de la provincia y del país, para compartir experiencias y confeccionar un documento de trabajo».

Durante las jornadas «habrá disertantes por parte del Ministerio de Infraestructura de la Nación, de AySA, técnicos de Puerto Madryn, precisamente de Servicoop y del Municipio, principalmente para ciudades que tienen planta de tratamiento pero aún no tienen reúso», apuntó.

A nivel nacional, la utilización del agua de reúso «es relativamente nueva», reconoció Reynoso, sumando a ello que «la tecnología va muy rápido en algunos casos y en otros no, y también está el tema económico, ya que primero es un tema que todas las ciudades tengan cloacas, y luego está el tratamiento del agua de reúso».

En Chubut, «Puerto Madryn es la ciudad más avanzada en esta temática, mientras que hay ciudades que están volcando al campo y a cuencos de ríos con tratamiento; recordemos que hay un Decreto de Vuelcos en la provincia que tiende al ‘vuelco cero’ o al vuelco de agua con calidad que no afecte los cuencos receptores», mencionó el especialista.

Taller

El Taller, que se realiza este jueves 28 y el viernes 29, aborda el aprovechamiento de las aguas residuales domésticas de plantas depuradoras de los servicios de saneamiento urbanos, e incluyó una visita técnica al Sistema Tratamiento de Puerto Madryn.

Asimismo, entre las mesas que se destacaron se encuentra la de “Sistema de lagunas de estabilización en Puerto Madryn; Tratamiento de Aguas Residuales y Opciones para su Reúso” y la «Pensando el reúso en todas las escalas. La experiencia de la Provincia de Buenos Aires”.