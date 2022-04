Alumnos de El Hoyo llevan más de un mes sin poder ir a clases por falta de transporte

Esta semana se profundizó el reclamo de padres por la falta de transporte escolar para la Escuela 81 de El Hoyo. La protesta tuvo lugar sobre la Ruta 40, a la altura del Puente Salamín, y desde la comunidad educativa advierten que al momento no hubo respuestas concretas respecto de cuándo será restituido el servicio, que debe estar garantizado para las escuelas rurales según lo establece la Ley Nacional de Educación.

La misma (Ley 26.106) establece, en el artículo 51, inciso e, que «el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, es responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativ os brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos; los criterios generales que deben orientar dichas medidas son […] proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización de los/as alumnos/as y estudiantes del medio rural tales como textos, equipamiento informático, televi sión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la práctica deportiva, comedores escolares, residencias y transporte, entre otros».

En diálogo con AzM Radio Trevelin, la madre de uno de los estudiantes sostuvo que «hemos tenido reuniones y al día de la fecha no recibimos respuestas; como padres, ya estamos bastante cansados, pareciera una tomada de pelo ya que hace un mes que hay chicos que no están concurriendo a la escuela, nos tiene bastante superados» y agregó que «en mi caso, desde la Escuela 81 a la que van mis chicos nos dijeron que tienen la escuela abierta pero que no pueden hacer más nada; el Municipio está aparentemente trabajando sobre el tema pero tampoco hemos tenido respuestas, y en relación al transporte, el encargado no nos ha convocado para poder hablar con él, no sabemos quién es».

«Mis dos niños hace un mes que no van, se levantan todos los días y preguntan si pueden ir y si hay transporte; ellos entienden que no pueden llegar pero tienen ganas de presentarse en la escuela. Todos tenemos en claro que la educación es un derecho y se la están quitando, nadie hace nada y le están quitando un derecho a los niños. Hay una ley nacional que aclara que, al ser una escuela rural, tiene derecho a tener el transporte. Eso también se planteó en una de las reuniones porque alguna respuesta que me han dado es que el sistema educativo no tiene por qué darle transporte a los chicos», expresó la mujer.

«El servicio siempre estuvo hasta antes de la pandemia y luego lo quitaron», concluyó, haciendo un llamamiento a «defender los derechos de los niños».