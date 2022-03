Ya puede escucharse «Motomami», el nuevo disco de Rosalía

Rosalía no quiere ser como el resto. En un tiempo en donde cada semana escuchamos sencillo tras sencillo de un cantante o cuando tenemos más del 70% de un disco revelado, la española hace todo lo contrario.

Es muy fiel a sus creencias personales. No le gusta producir en masa solo por hacerlo, por alimentar esa cadena insaciable del rápido consumo alentado por las plataformas de streaming. Necesita desaparecer, olvidarse de todo, para regresar a su núcleo, a su centro, a la inspiración que la mueve para crear un concepto, esos trabajos que son un círculo perfecto.

Rosalía hizo precisamente esto. Se desapareció por tres años, los necesarios para dar vida a «MOTOMAMI», su tercer álbum de estudio.

Se trata de una producción de 16 temas, en donde plasmó una Rosalía totalmente distinta a lo que nos presentó en «El Mal Querer», su aclamado segundo álbum, ganador del Latin Grammy como álbum del año en 2019.

«Necesitaba conectar con el urge [la necesidad]. No quería hacer un disco solo por hacerlo. No trabajo así», dijo Rosalía a Zane Lowe de Apple Music.

Y si no hay duda, Rosalía lo deja claro en el track 8 del disco, «G3 N15»: «Esto no es El Mal Querer, es el mal desear».

Pero este álbum no trata de malos deseos, al contrario, presenta en varias canciones a una Rosalía que juega. En la entrevista con Apple Music lo dice, quería que «MOTOMAMI» tuviese plasmado su sentido del humor, uno que no pudo mostrar en sus otras dos producciones.

«MOTOMAMI tiene un punto de vista personal. Siento que no había hecho esto en los otros discos [Los Ángeles y El Mal Querer]. También eran más serios y con este yo quería encontrar una forma de que mi sentido del humor esté presente», dijo.

Desde este viernes, «Motomami» llegó y ya puede ser escuchado en plataformas digitales como Spotify o Youtube. (Fuente: CNN Español)