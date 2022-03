Ya pasaron más de un millón de visitantes por Tecnópolis

Con murgas provenientes de diversas provincias, el Festival Futurock y diferentes experiencias de arte, ciencia y tecnología, Tecnópolis celebró el millón de personas que pasaron por la feria desde que abrió sus puertas.

Desde el viernes, desfilaron por las calles distintas murgas. Arrebatados, Prisioneros del Carnaval, Los arlequines de la R y Enviciados de Saavedra, Los auténticos rebeldes de Florida, Los Dandys de Olivos, Los Pegotes de Florida, Los Bohemios de Munro, Los rotosos de Montserrat y Los Auténticos Rayados de Lugano fueron algunos de los grupos que intervinieron los espacios y trajeron la alegría de la música, los trajes, el maquillaje y el baile.

El martes 1 de marzo, en el escenario de explanada, el carnaval norteño recibió a grupos y artistas de todo el país entre los que se encontraban Candela Mazza, Copleros, Joaquín Storni y Hugo Cardona, Becho Riveiro y el Ballet Raíces del Sur, y Proyección Salamanca, junto al Ballet de Danza Warmikuna.

El público también pudo acercarse a distintas postas de maquillaje y apliques. Se exhibió una muestra de estandartes de murgas, y durante todo el fin de semana pudo visitarse la muestra Museo vivo de carnaval Metropolitano en la antesala de la sala INT.

Festival Futurock

Durante la última jornada, Tecnópolis también fue la sede de la tercera edición del festival Futurock, organizado por la radio online. Los escenarios recibieron a Rubén Rada, Conociendo Rusia, Eruca Sativa, Zoe Gotusso, Nafta, Barbi Recanati y Leandro Lopatín.

En la Nave de la Ciencia, Ofelia Fernández, Julia Mengolini, Pitu Salvatierra y María del Mar Ramón brindaron el conversatorio “La otredad, guía para no ser un hombre blanco y sobrevivir en Argentina”. En el mismo auditorio se presentaron con sus espectáculos el cuarteto Los Bla Bla y Andy Chango.

Por primera vez, el Festival Futurock también ofreció programación especial para las infancias. El Microestadio bailó y disfrutó junto al Dúo Karma y El gran baile de Zamba y Nina, con la conducción de Magali Sánchez Alleno y Emiliano Larrea. El espectáculo fue organizado junto a la señal televisiva PakaPaka, que además participó con la presencia de invitadas e invitados especiales de su Consejo de Niñxs durante la transmisión en vivo de Futurock.

El Festival también ofreció intervenciones en el Polo Expresiones Urbanas de Tecnópolis, que propone cada semana diversas actividades deportivas como breaking y parkour, tenis de mesa, la palestra, básquet 3×3 y más.

En el Skatepark, la tarde del sábado fue musicalizada por distintos DJs: Pensamiento Rítmico, 0800FINA, SHUUBASS y Pablo Treinta.

Un camión-estudio de Futurock transmitió en vivo y en directo con algunas de sus figuras entre las que se encontraban Malena Pichot, Julia Mengolini, Señorita Bimbo, Dario Sztajnszrajber, Andy Chango, Juan Amorin, Flor Halfon, Rocío Criado, Matías Messoulan y Danila Saiegh.

Más actividades

El viernes continuaron los ciclos especiales en los distintos escenarios. Visionarix presentó el viernes a Camionero, el Mono Banegas y Acorazado Potemkin.

En la Nave de la Ciencia finalizó el Taller de teatro de Timbre 4. El Laboratorio de Artes Electrónicas de Tecnópolis invitó a participar del taller de construcción de antenas de TDA, a cargo de ARSAT S.A; y del Spam Arts, una propuesta que duró todo el fin de semana y que incluyó espacios de formación, espectáculos musicales, exposiciones de arte digital, instalaciones y mucho más.

El lunes, en el escenario Juana Azurduy se presentaron la DJ Olivia MTK, Lil Troca, R Fake 912, Ronpe 99’, Homer El Mero Mero, C.R.O y Bardero$.

En el Microestadio PAN (Percusión con Señas) ofreció un concierto junto a Lula Bertoldi, Lu Basterrica Y Rayo A.K.A Big Budda. Improcrash cerró la jornada en el Patio Federal.

En el mismo escenario, el martes, DjInicialesBB hizo bailar al público y dio paso al ciclo Domingueo, con Toch y un gran cierre de Nonpalidece.

Para las infancias

El viernes Los Cazurros tocaron en el Microestadio. Y el Patio Federal ofreció los espectáculos de Lala y Toque Toque y las proyecciones de Linterna Mágica.

En la jornada del lunes los y las niñas pudieron acercarse a los espectáculos de Valor Vereda y Mariana Baggio en La Nave de la Ciencia. Para el público infantil, brindaron su espectáculo Les Ivans y El gran baile de Nina y Zamba.

El Proyecto Integrado de Biodesarrollos Sustentables (PIBS), el Domo Danza, Tierra de Dinos, Fábrica, Bichos, la muestra permanente de María Elena Walsh, y más espacios también estuvieron abiertos durante todo el fin de semana.

El último fin de semana de Tecnópolis

El 4, 5 y 6 de marzo Tecnópolis despide su temporada de verano y , por tercer año consecutivo, será parte del ciclo «Nosotras Movemos el Mundo. Hacia la igualdad», impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Cultura, como parte del Día de las Mujeres Trabajadoras.

Tecnópolis ofrecerá conciertos, talleres, conversatorios, actividades especiales para niños, niñas, ferias de emprendedores y muestras.

Los escenarios esperan a artistas como Las Ligas Menores, Johana Rodríguez, Cachitas Now, La Banda de Les Mostres, Opera Queer, Loli Molina, Sofía Viola, Nancy Pedro, DJ Lía Ghara y Fifí Tango, entre otros.

El auditorio ferial propondrá conversatorios y charlas para debatir sobre temáticas como el lenguaje no sexista, maternidades, oficios, acoso sexual, urbanismo, tareas de cuidado, relaciones afectivas, y más. Habrá presentaciones de libros y performances, instalaciones, stand up y karaokes.

Cada día el público podrá acercarse a ferias de mujeres emprendedoras y a muestras de fotografías, relatos y contenidos sonoros.

Además, habrá dos camiones al servicio de las y los visitantes durante todas las jornadas: uno que realizará ecografías mamarias y otro que brindará información sobre el DNI Binario.

Para chicos y chicas que visiten el Parque habrá una intervención artística bajo la campaña Nosotras Contamos junto a Pakapaka y Senaf, que invita a intervenir el espacio con afiches que visibilizan sus voces y opiniones. Las obras formarán parte de una instalación colectiva que permanecerá exhibida durante toda la jornada.

Además, habrá talleres de historietas diversas, robótica y vestimenta electrónicas. Se realizará el Campamento de Arte Fantasía, un mural gigante en vivo y la instalación lúdica Científica de Acá. La Casa del Coloso los y las esperará con un taller para crear memes en stop motion con las mismas consignas. Además, El gran baile de Nina y Zamba tendrá funciones especiales en el Microestadio.