Todo listo para la vuelta de la Copa Pueyrredón de handball

La IX edición del tradicional torneo regional de balonmano se jugará a partir del próximo jueves 24 de marzo en el Gimnasio Municipal Nº2 de Comodoro Rivadavia.

Tendrá la participación de equipos de Trelew, Caleta Olivia, Pico Truncado, Camarones y Comodoro Rivadavia.

Desde este jueves, se juega la Copa Pueyrredón

La Copa Pueyrredón es organizada por el Club Infantil, Social y Deportivo Nueva Generación, cuenta con el aval de la Asociación Comodorense de Balonmano, la Federación Chubutense de Balonmano y se realiza con la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

El certamen regional se vuelve a desarrollar luego de dos años sin competencia por la pandemia del coronavirus y se disputará, hasta el domingo 27 de marzo, en las categorías cadetes y mayores, en ambas ramas.

Participaron de la presentación, el Director de la Dirección General de Deportes, Martín Gurisich; Rodrigo Cosignani (Vicepresidente de Nueva Generación); y Fabián Almonacid (Coordinador de Arbitraje del torneo).

«Tenemos la suerte de contar con árbitros de la provincia, de categoría A, eso nos sirve un montón. Vienen árbitros de Esquel y Trelew y eso nos aliviana un poco el trabajo. Después contamos con los chicos del club que son árbitros, entonces podemos sacar adelante el torneo entre todos», señaló Almonacid.

Por su parte, Cosignani se mostró «contento por volver después de varias interrupciones, primero por el temporal en Comodoro y los últimos dos años por la pandemia. Hicimos un trabajo grande en lo previo y por suerte se anotaron varios equipos, vienen de Trelew, Camarones, Caleta Olivia y Pico Truncado. Esperemos que sea un gran torneo».

Posteriormente, agradeció al equipo de trabajo de Nueva Generación, «que hacen un enorme laburo en lo previo y durante la competencia». Y resaltó el apoyo de los auspiciantes: «Este año, en conjunto de los alumnos, padres y profesores, hemos logrado tener alrededor de 43 sponsors, no es un número menos importante. Así que agradecemos a las empresas privadas que confían todos los años y apuestan al desarrollo deportivo». También elogió la colaboración y ayuda de Comodoro Deportes.

Para concluir, Martín Gurisich felicitó a la organización porque «hoy el Club Nueva Generación renueva el compromiso de un torneo que estuvo cortado por pandemia, no solamente lo hace con el apoyo del Estado si no que hizo las gestiones para que tenga un fuerte acompañamiento privado».

«Tener un torneo de estas características, que lo organiza un club, con muchos sponsors, donde van a participar los equipos más importantes de la región, es para felicitarlos por el trabajo que hacen, es un trabajo genuino y lo hacen con mucho esfuerzo. A disfrutar este torneo porque la gente del handball lo está esperando», concluyó.