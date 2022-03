Servicoop solicitó un aumento tarifario del 60%

Este martes, Servicoop presentó un pedido de actualización tarifaria al Concejo Deliberante del 60 por ciento con respecto a la facturación del mes de marzo. Además, la cooperativa madrynense continúa con la potestad de incrementar en un 10 por ciento trimestral, con lo cual no sería el único aumento de este 2022.

Según expresa en la nota elevada al cuerpo legislativo, este aumento del 60 por ciento «contribuye a reducir el déficit mensual para lograr el cumplimiento total de los compromisos mensuales como pueden ser CAMMESA o AFIP y proveedores, pero no contempla la posibilidad de afrontar un plan de pago por la deuda contraída con CAMMESA».

Por otra parte, desde Servicoop aseguran que, de no darse una actualización tarifaria como la que solicitan, podrían darse una serie de escenarios como el deterioro gradual de los servicios, el agravamiento e incumplimiento del pago del corriente con AFIP, la imposibilidad de afrontar un plan de pago con CAMMESA, el deterioro gradual del parque automotor, inconvenientes en la potabilización del agua y conflictos laborales y sindicales, entre otras.

Según pudo averiguar El Diario, el pedido no cayó bien dentro del Concejo Deliberante y, en principio, no sería otorgado de la manera en que la cooperativa lo solicitó. Ahora será tiempo de negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo respecto del aumento tarifario para Servicoop.