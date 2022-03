Ricardo Quiroga asumió como secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de Trelew

Este miércoles, en instalaciones del Salón Histórico de la Municipalidad de Trelew, asumió como nuevo funcionario, tras la toma de juramento por parte del propio intendente Adrián Maderna, el ingeniero Ricardo Alberto Quiroga, quien estará al frente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos.

Quiroga llega precedido de una vasta experiencia en Vialidad Nacional y con un estrecho vínculo con el desaparecido Ángel Tirso Chiquichano. Justamente su hijo Alejandro trabajará a su lado en esta nueva función.

Día importante

El intendente, al hacer uso de la palabra ante los presentes, expresó: “Para nosotros es un día importante, porque tenemos la posibilidad de poner en funciones a una persona a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchos años por su actividad profesional en Vialidad Nacional, como jefe de obra e ingeniero del organismo, pero también por la ocasión de haber militado juntos y de haber compartido diferentes espacios de participación”.

Al mismo tiempo, el primer mandatario de la ciudad también reconoció: “También debo agradecer todo el trabajo llevado adelante por el Secretario saliente, Sebastián de la Vallina, porque esto se basa en una continuidad. Siempre lo hemos expresado, con todos los funcionarios, ya sea aquellos que han concluido una etapa dentro del municipio como aquellos que llegan, nosotros no nos basamos en la crítica sino en siempre mirar para adelante”.

Mejorar la imagen

En tanto, el nuevo secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Ricardo Quiroga, al dialogar con los medios que cubrieron su jura como nuevo funcionario del Municipio, expresó: “Nuestra prioridad es enfocarnos en las calles y mejorar la imagen de la ciudad. Lo primero que haré en la gestión está vinculado con largar todo lo que tenemos a trabajar, no quiero gente dentro del municipio. Avanzaremos con repaso de calzada, baches y desmalezamiento con toda la fuerza que tiene el municipio y los medios con los que contemos. Considero que vamos a desarrollar nuestras funciones con mucha efectividad para bien de los vecinos, del municipio y del intendente, que ha confiado en mí”.

Es bueno recordar que el Municipio cuenta en la actualidad con dos máquinas motoniveladoras alquiladas dispuestas para salir a la calle a realizar repaso de distintas arterias, como se venía realizando en los distintos barrios. Y el propio intendente Adrián Maderna adelantó días atrás que se encuentra avanzando en un leasing para la adquisición de dos nuevas máquinas.

Cambio de traje

Más adelante, el nuevo funcionario, aseguró: “Necesito aún unos días para interiorizarme sobre todos los alcances de la Secretaría. Bastante ya conozco gracias a las reuniones que he realizado con Sebastián de la Vallina en este periodo de transición. La idea es ponernos rápidamente a trabajar. Es más, enseguida me sacaré este traje y me pondré en marcha. Hay un muy buen equipo de trabajo y no vengo con intenciones de remover a nadie. Hay muchas obras en marcha que debemos finalizar, hay convenios con Vialidad Nacional con las redes conexas, con lo cual podemos hacer muchas obras viales, que es mi especialidad por decirlo de alguna manera. Tengo intenciones de mejorar eso”, amplió.

Para finalizar, el nuevo titular de la cartera de Planificación, Obras y Servicios Públicos, señaló que “la única forma legal de hacer uso de maquinaria de Vialidad Nacional es mediante un convenio de contraprestación. Hay que evaluarlo, es una posibilidad, pero aún no lo he hablado con el intendente”.