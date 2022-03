Red Chamber ampliará sus inversiones en Puerto Madryn

El embajador de la República Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello, mantuvo una reunión de trabajo con las autoridades de Red Chamber Co. en uno de los restaurantes que la empresa posee en la ciudad de Los Ángeles.

El encuentro formó parte de la agenda oficial de trabajo que Argüello mantuvo en su visita a Los Ángeles donde se reunió con autoridades e instituciones de esa ciudad, entre las que se destacan universidades; cámaras de comercio; think tanks y empresas que invierten en la Argentina como Red Chamber.

Durante el encuentro, Marcelo Mou, presidente de Red Chamber Argentina, informó al embajador Argüello sobre los avances en la construcción del buque pesquero que desarrolla el astillero estatal Tandanor y el plan de rescate de barcos que se lleva adelante en la provincia de Chubut. También detalló cuales serán las próximas inversiones que la empresa concretará en Puerto Madryn.

Mou agradeció el apoyo continuo de la Embajada Argentina en los Estados Unidos desde que la empresa decidió invertir en la Patagonia “en el año 2015 nuestra meta fue trabajar con visión a largo plazo y crecer en Argentina y hoy vemos los resultados tanto en la renovación de nuestra flota como en la generación de 600 empleos registrados” destacó.

Del encuentro participaron el Cónsul en Los Ángeles Rubén Caro, el Cónsul adjunto Federico Galloni y las principales autoridades de Red Chamber Co.