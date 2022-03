Quisieron prohibir a Dostoievski como represalia contra Rusia

La Universidad Bicocca, de la ciudad de MiIán, quiso prohibir la enseñanza de textos del escritor ruso Fiodor Dostoievski como supuesta represalia a Rusia por la invasión a Ucrania, pero debió volver atrás con la decisión debido a las críticas que recibió de dirigentes políticos y personalidades de la cultura.

«Prohibir estudiar a Dostoievski como acto contra Putin significa estar locos», dijo a través de Instagram el ex premier y actual senador oficialista Matteo Renzi, tras la denuncia del profesor Paolo Nori de que la casa de estudios milanesa canceló su curso sobre el autor de «Los hermanos Karamazov», entre otras joyas de la literatura.

En este tiempo hace falta estudiar más, no menos: en la Universidad hacen falta maestros, no burócratas incapaces», agregó Renzi en la mañana de hoy, horas antes de que la casa de estudios rectificara finalmente su postura ante las críticas recibidas.

En la misma línea, el jesuita Antonio Spadaro, director de la revista cultural más antigua de Italia, La Civiltà Cattolica, planteó a la agencia de noticias Télam que «hoy, justo hoy, hace falta absolutamente volver a Dostoievski».

El sacerdote pidió regresar a la figura del escritor ruso «y a su alma rusa para llenar de humanidad la barbarie de la guerra que desfigura el bello rostro de los pueblos».

La diputada oficialista Marianna Madia, en tanto, señaló a través de Twitter que «el enemigo no es la cultura rusa».

«Ahora es el momento de estudiar más, no de censurar», agregó la exministra de Administración Pública.

Nori anunció que cancelaba un curso sobre el escritor ruso por obligación de la Universidad Bicocca y planteó que «censurar es ridículo».

«No solo ser un ruso vivo, hoy es una falta, en Italia, también ser un ruso muerto», denunció Nori.

Horas después, ante la ola de críticas de la política y la cultura, la Universidad emitió un comunicado en el que confirmaba que mantendría el curso de Nori. (Fuente: Ámbito)