Por la guerra en Ucrania, Chubut no puede exportar langostino a Rusia

El secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, confirmó que hay cargamentos de langostino despachados de puertos chubutenses que no están pudiendo ingresar al mercado ruso ante la decisión de las navieras de no ingresar a Rusia en el marco del conflicto con Ucrania.

“Hoy ya tenemos consecuencias, es real. Hay productos que estaban en viaje cuando empezó esto, había muchos contenedores que estaban rumbo a Rusia y tuvieron que ser desviados porque no iban a poder ingresar”, afirmó Gabriel Aguilar, Secretario de Pesca de Chubut acerca del impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El funcionario explicó que “algunos fueron derivados a otros puertos y otros están buscando” donde desembarcar para ingresar luego a Rusia, pero hoy “todo con Rusia está paralizado”.

Aguilar, explicó que “hoy no tenemos actividad comercial por una cuestión obvia. Hay unas 10 plantas de Madryn que envían su producto a Rusia, varios de nuestros productos van para allá, lo que genera una gran preocupación”.

“Hay una espera porque todos estamos apostando a que esto termine y que de alguna manera volvamos a la normalidad. Si esto no se resuelve en el corto plazo, vamos a estar en un serio problema”.

Si bien en este momento no se puede colocar el producto por el cierre de los ingresos a Rusia, “no estamos en el grupo de países a los que Rusia ha cerrado actividad comercial -con lo cual- si esto se resuelve en el corto plazo, la Argentina estará posicionada en un lugar de beneficio”.