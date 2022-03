Piden informes del avance de la investigación por los incendios de edificios públicos

La senadora Nacional por Chubut, Edith Terenzi, pidió un informe a los fiscales que llevan adelante la investigación de los hechos que generaron la destrucción de varios edificios públicos en Rawson, durante las manifestaciones contra la aprobación de la Ley de Megaminería en diciembre de 2021.

A través de un escrito presentado en el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la legisladora les solicita a sus responsables, que le informen respecto de las causas judiciales que se han iniciado a raíz de los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2021.

“Inquieta la reserva alrededor de la causa que investiga los daños sobre los edificios públicos”, afirma Terenzi, y remarca que la Dra. María Florencia Gómez, una de las fiscales a cargo de la investigación, afirmó públicamente que “se destruyeron todas las causas penales de Rawson y todos los archivos, y si bien prácticamente está todo digitalizado, hay determinados casos imposibles de reconstruir o demorarán mucho tiempo, porque se debe volver a solicitar la prueba”.

En línea con lo expuesto anteriormente, el Procurador General Dr. Jorge Miquelarena, señaló que “unos 750 expedientes al menos, pueden ser muchos más, se quemaron en el ataque a la Fiscalía y esto implica también daños a los derechos de cientos de víctimas, ya que los plazos no pueden suspenderse”. Es por eso que la senadora solicita se informe sobre cuántos expedientes ya han podido recuperarse o están en vías de ser recuperados, y sobre la suspensión de los plazos legales en dichas causas.

Tomando de las afirmaciones públicas realizadas por la Fiscal Gómez, donde aseguró que se solicitó material al cuartel de Bomberos Voluntarios y a la Brigada de Investigaciones, para reunir toda la información que permita identificar a los responsables de los desmanes e incendios, “es de mi interés conocer si hubo o hay personas detenidas y/o acusadas que se suponen posibles autores de los hechos”, consulta la Senadora.

En el marco de la investigación, el fiscal Omar Rodríguez concretó siete allanamientos, en los cuales se contó con la colaboración de personal de la División do Investigaciones de Trelew, División Drogas Peligrosas, Grupo Especial do Operaciones GEOP, y de la División Policía Científica Rawson, entro otros. Si bien manifestó que de estas diligencias se obtuvieron resultados positivos, “solicito se me informe sobre los mismos, y las conclusiones hipotéticas a las que se ha arribado”.

Hace dos meses, el Dr. Rodríguez, declaró que las líneas de investigación son múltiples y que no se descarta ninguna hipótesis respecto a los incendios en Rawson, desde una premeditación hasta considerar la zona como liberada, teniendo como base probatoria los registros fílmicos y fotográficos. Es por eso que Terenzi se pregunta “si luego de más de 60 días, se ha podido determinar una hipótesis concreta de investigación”.

También la Senadora Nacional le reitera al Ministerio Público Fiscal que tome todas las acciones propias de su ámbito de competencia funcional, para esclarecer los hechos y, sobre todo, tome las medidas necesarias para su esclarecimiento y la recuperación máxima posible de todo el material público perdido.

El pedido “tiene por fin arrojar luz a conclusiones precisas sobre las consecuencias de los hechos desatados en dicha ocasión, siendo de preocupación de todos los chubutenses por su gravedad institucional y para mi tarea como legisladora nacional”, concluye.