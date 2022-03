Perata expuso ante Diputados y dijo que hay sólo 8 escuelas sin clases en Chubut

La ministra de Educación del Chubut, Florencia Perata, presentó este miércoles un informe de gestión ante los diputados provinciales que integran la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación. Se brindaron detalles referidos a aspectos pedagógicos, administrativos, de infraestructura escolar, salarios, y planificaciones en ejecución para el presente ciclo lectivo 2.022, en los diferentes niveles de la enseñanza a cargo del Ejecutivo provincial.

En la oportunidad, la titular de la cartera educativa concurrió acompañada por los subsecretarios Claudio Márquez, de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares; y Miguel Casanova, de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión; y Laura Longo, de Política, Gestión y Evaluación Educativa. Además de la participación de distintos directores de los niveles educativos.

En este contexto, Perata resaltó que “durante el encuentro con los Diputados explicamos los tres informes que se habían solicitado al Ministerio; para empezar las matrículas actuales en todos los niveles educativos junto a la situación de infraestructura en las escuelas rurales principalmente, el planteo de la Instituto Superior 805 y el caso de Piedra Parada”.

La reunión duró más de tres horas, por lo que Perata remarcó que también “se abordaron un montón de otros temas porque se dio un muy buen diálogo con los Diputados que presentaron preguntas y disparadores que permitieron detallar lo que hacemos en el Ministerio de Educación”.

“De un total de 839 instituciones educativas que tenemos en la provincia, solo 8 de ellas se encuentran sin clases por obras de infraestructura; lo que representa el 1% de las escuelas. En términos generales, el 99% de las escuelas están en clase y con los estudiantes en el aula lo que fue muy valorado por los diputados”, añadió Perata.

Sobre el tema de revinculación de estudiantes en las escuelas, la Ministra aclaró que “todos estos datos son preliminares, hasta el 31 de marzo estamos cerrando las estadísticas generales y ahí tendremos datos más certeros, pero hemos revinculado a más del 70% de los estudiantes que se reportaban con baja intensidad en sus trayectorias y realmente las escuelas de verano fue un dispositivo que nos dio muy buenos resultados. Me comprometí con los legisladores a que el 15 de abril tendrán los datos definitivos”.

Turno Mañana en el ISFDA 805

Durante su disertación, la ministra Perata explicó que la “Educación Superior no universitaria no es nivel obligatorio, el cupo de ingresantes está supeditado al espacio físico y a la demanda de docentes, según informes de la Junta de Clasificación de Inicial y Primaria”.

Es por eso que el turno mañana del ISFDA 805 de Trelew comparte el edificio con dos escuelas secundarias: 759 y 7.716 –cuya matrícula ha aumentado-, en el año 2.021 demandó 6 aulas y en 2.022 demanda 7. La no apertura de divisiones en turno mañana para el presente ciclo lectivo, no implica que el cierre total, se garantiza la continuidad de los estudiantes de los profesorados de música y de artes visuales.

La Dirección de Nivel Superior del Ministerio acordó con el equipo directivo mediante actas que se incremente el número de ingresantes en el turno vespertino: de 30 preinscriptos a 45. En resumen, el Turno Mañana en el ISFDA 805 no ha cerrado. Se mantiene la continuidad de los profesorados de Artes Visuales y de Música. Así como también se mantiene la continuidad en el Turno Mañana: Primer año (remanentes 2020-2021); segundo; tercer y cuarto año.

Piedra Parada

Otro de los principales temas de la exposición fue el conflicto en relación a la Escuela N°7706 de Piedra Parada. Mediante el informe elaborado por el Ministerio de Educación se explicó que entre 2015 y 2022 la cantidad de docentes con Horas Cátedras aumentó un 87% (pasó de 8 a 15 docentes). Mientras que los estudiantes fueron decreciendo de 35 a 8 alumnos en el mismo periodo: Siendo cuatro de estos estudiantes de Gualjaina; dos de Sierras de Gualjaina; uno de Costa de Lepá y uno de Esquel.

Desde el Ministerio se destinaron a SITRAED un total de $45.000 para la Escuela de Piedra Parada, los cuales se repartieron en $5.000 para el Plan Fines y $40.000 para el FORES (Fondo de reacondicionamiento de espacios escolares). Pero no se atendió la reparación del tanque de agua, la cual ocasionó la pérdida de días de clases. “Esta situación originó la reubicación de la matrícula para garantizar las trayectorias escolares de los estudiantes, que durante el 2021 había sido con muy poca presencialidad”, aseguró Perata.