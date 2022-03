Paulo Londra le pondrá fin a una larga espera de dos años con el estreno de «Plan A»

El artista cordobés Paulo Londra anunció la salida de «Plan A», el single con el que le pondrá fin a una larga espera, para el próximo miércoles en asociación con la plataforma Spotify, donde su repertorio acumula más de 10 millones de oyentes mensuales.

El protagonista acompañó la noticia de su nueva canción con un posteo en las redes sociales donde se lo exhibía encestando en un aro de básquet y declarando después en inglés: «No estoy buscando fama, estoy buscando la felicidad».

De esta manera Londra reanuda su carrera con una primera canción, tras el conflicto legal con sus exproductores y socios el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar) que le impidió editar música en los últimos dos años.

Tras conocerse el fin de la disputa legal, Londra firmó un nuevo contrato como artista de Warner Music Latina y anunció su regreso definitivo en las redes sociales, con una foto que fusionaba su rostro con la de un león y la leyenda «He’s Back» (‘Está de vuelta’).

Además de todas sus canciones, su nuevo single “Plan A” se podrá escuchar en la playlist Original de Spotify “This Is Paulo Londra”, la cual posee más de 1 millón de seguidores.

