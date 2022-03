Municipales de Comodoro aceptaron aumento salarial del 28%

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia acordó con los gremios SOEM y APJ un incremento salarial del 28% que se pagará en dos tramos, 16% en marzo y 12 en junio.

El acuerdo fue firmado por el intendente Juan Pablo Luque con los referentes gremiales del SOEM, David González y del APJ, Roberto Astete, junto al secretario de Economía, Germán Issa Pfíster; de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, y otros funcionarios del gabinete.

En este sentido, el intendente manifestó que “este es un trabajo que se llevó adelante con ambos gremios, en el marco de las paritarias que tenemos permanentemente en la Municipalidad. Es un día muy importante donde no solo se acordó la cuestión salarial.”, aseveró.

Asimismo –indicó- “nosotros no negociamos como una empresa, lo hacemos sabiendo la importancia que tiene el rol del trabajador municipal, porque realizamos una labor conjunta con ellos desde que comenzamos».

“Ellos defienden las banderas de la municipalidad, intentan poder trabajar para una ciudad mejor a través de los comodorenses que pagan sus impuestos, y por eso el trabajador merece tener un salario acorde a las circunstancias que se vienen ejecutando”, explicó.

Aumento en dos tramos

En esta línea, sostuvo que “es un muy buen acuerdo para llegar a mitad de año con las paritarias reconociendo la inflación y que el trabajador tenga un sueldo que se jerarquice para vivir un poco mejor”.

En la reunión, también se logró la incorporación de los contratados hasta diciembre del año 2019 a planta transitoria; y los de transitoria a permanente. «Trabajamos con gremios y Recursos Humanos en todo el esquema de jubilaciones que nos permite dar un recambio, siendo el mejor municipio administrado del país”.

“Tenemos muy buenas calificaciones y que esté considerada es por el trabajo de los gremios. Intentamos tener una buena relación con los referentes, pero ellos deben pelear las mejores condiciones de los trabajadores. Como intendente tengo que entender la función que cumplen los gremios. El personal municipal reconoce el esfuerzo que hacemos entre todos y eso es lo valioso”, aclaró Luque.

Por su parte, el secretario general del SOEM, David González, expuso que «nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir. Entendimos que teníamos que velar por los trabajadores y llevarles la oportunidad de que, a partir del 1 de marzo, tengan una recomposición salarial, hasta el primer semestre que es junio».

«Tenemos la satisfacción de haber logrado, en este primer tramo, casi un 30%, teniendo en cuenta que los jubilados y pensionados también van a percibir el aumento que reciben los activos; y el activo, además, tendrá un complemento sobre aquel adicional no remunerativo que se venía pagando», agregó.

Además, celebró que aquel monto fijo ahora «va a tener una movilidad, que es lo que se acordó en paritarias, un porcentaje fijo que va a tener un 30% de aumento, que no es poca cosa».

Pases a planta

«Quiero agradecerle al intendente porque a partir de abril y junio, esa grilla va a blanquear la situación de 300 trabajadores, dándoles la estabilidad en un momento tan difícil como está la económica en estos momentos. A mí me llena de orgullo y satisfacción y a quienes accedan a este pase, les va a cambiar la vida sustancialmente», sentenció.

Por último, en la última paritaria que firma como secretario general, agradeció al intendente «por estos dos años y medio que hemos estado juntos y desearle lo mejor para él y todo su equipo, para avanzar con la firmeza con la que lleva esta ciudad adelante. Sin ninguna duda, el reconocimiento del pueblo, nosotros y yo en particular, agradezco que me haya abierto las puertas siempre».

“Estamos para solucionar los problemas y debemos mejorar la relación diaria para llevar soluciones, el intendente a la ciudad y nosotros como funcionarios públicos nos debemos a eso, ya que somos todos servidores públicos”, concluyó Astete.