Máximo repudio

Profundo repudio y malestar desde la oposición ante los dichos del diputado nacional Máximo Kirchner, quien en la marcha por el Día de la Memoria, vinculó a parte del electorado de CABA con la dictadura.

“Tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que pasó en la dictadura”, dijo el legislador nacional, y no fueron pocas las voces que salieron al cruce de sus dichos.

A Máximo le gusta provocar, es una de sus especialidades, el problema es que esta vez no se lazó contra un sector de la oposición, sino que tuvo el desparpajo de calificar al electorado, o más bien descalificarlo solo porque no votan la fuerza política que representa.

Para alguien que se llena la boca hablando de democracia, su mensaje estuvo cargado de odio y discriminación.

El sector político que lidera el legislador nacional, cree ser el único que defiende los Derechos Humanos, pretendiendo desacreditar todos aquellos dirigentes argentinos que, desde antes que Máximo o La Cámpora nacieran, ya habían liderado luchas contra las dictaduras en Argentina.

Hay quienes han dedicado su vida a salvaguardar la democracia y preservarla. En tanto hay otros que la deshonran descalificando al electorado, ese al que llaman Pueblo y dicen representar cuando de vez en cuando se sientan en su banca del Congreso.