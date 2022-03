Madryn: sin solución para 150 pacientes oncológicos cuyo tratamiento no está garantizado

Desde hace varias semanas, pacientes oncológicos reclaman ante las autoridades sanitarias una solución a los inconvenientes para llevar adelante sus tratamientos, principalmente debido a problemas de cobertura. Se trata de 150 personas que pidieron una «respuesta urgente» y que se manifestaron, por última vez, ante las autoridades locales durante el acto por el Día de la Memoria.

En diálogo con El Diario, una mujer que es familiar de uno de los pacientes sostuvo que «ha pasado que, cuando no autorizan la medicación, el médico que atiende provee la misma, pero hoy no se cuenta con la seguridad de que él pueda seguir atendiéndolos, con el agravante de que a veces hay que realizar estudios que no se autorizan; y el tratamiento se van complicando».

Sobre esto último, sostuvo que «tuvimos varias reuniones con la titular de PAMI, nos dijeron que ‘están gestionando’ pero no hay ninguna solución, estamos a la espera» y agregó que «en muchos casos, PAMI no está autorizando la medicación oncológica, como es el caso de mi mamá, donde dio un montón de vueltas en el organismo y le dieron solamente una caja».

Desde el inicio de los reclamos, autoridades de PAMI no hicieron declaraciones oficiales respecto de la situación de los más de cien pacientes que ven en peligro su tratamiento oncológico.