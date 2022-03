Madryn: Rescatan perra desnutrida e imputan al dueño por “maltrato animal”

Una denuncia anónima permitió rescatar a un animal que se encontraba en muy malas condiciones de alimentación. En la tarde de este viernes, personal de la División Policía Comunitaria de Puerto Madryn intervino en una vivienda particular del Barrio Progreso a partir de una denuncia por la Ley 14.346 de “maltrato animal».

En el lugar se constató la presencia de una perra de raza mestiza de tamaño mediana, color marrón “con signos evidentes de desnutrición”.

Según informó la Unidad Regional Puerto Madryn que el propietario del can hizo “entrega voluntaria del mismo”, por lo que se dio inmediata intervención al funcionario a cargo del área de Zoonosis Municipal, “quien recibe el can en cuestión y posteriormente lo traslado a una veterinaria donde continuará internada en observación”, precisó el parte.

Cabe mencionar que en el domicilio del denunciado se constata la presencia de otros dos perros de raza mestizas, una de ellas hembra y restante macho. “Comprometiéndose el propietario a permitir el posterior ingreso de personal de veterinarios de Zoonosis para contralor y seguimiento”, se indicó. Por el hecho, intervino la Funcionaria del Ministerio Publico Fiscal, Cecilia Pistara, quien imputó al propietario de la perra por la Ley de Maltrato Animal que prevé penas de 15 días a un año de prisión.