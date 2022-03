Las aerolíneas de Estados Unidos pidieron que no se exija más el uso del barbijo

La caída a nivel mundial de los casos de COVID-19 está llevando a empresas y cámaras sectoriales a aumentar los reclamos para reducir las restricciones sanitarias para el turismo. En este marco, los CEO de las diez principales líneas aéreas de los Estados Unidos, agrupadas en “Airlines for America” (A4A), enviaron una carta al presidente estadounidense Joe Biden solicitándole que elimine de manera “urgente” los requisitos sanitarios todavía vigentes para viajar en avión, ya que impiden la recuperación definitiva del sector, uno de los más afectados por la pandemia.

Este miércoles, enviaron una carta directamente al despacho de Biden, solicitándole expresamente que suprima los requisitos sanitarios vinculados al COVID-19, por considerarlos obsoletos. “Muchas cosas han cambiado desde su imposición y ya no tienen sentido en el contexto sanitario actual”, sostienen. La misiva fue suscrita por los máximos directivos de American Airlines, Delta, United, JetBlue, FedEx Express, Southwest, Alaska, Hawaiian, UPS y Atlas Air Worldwide (además de la propia A4A), lo que representa totalidad de empresas del sector con vuelos internacionales.

Allí piden al mandatario eliminar, por ejemplo, la obligatoriedad del test (sea de PCR o antígenos) para abordar un vuelo y la necesidad de llevar mascarillas durante todo el trayecto y en los aeropuertos. “La carga de obligar tanto a llevar la mascarilla como a mostrar los tests ha recaído en nuestros empleados durante ya dos años, y es una tarea para la que no están adiestrados”, aseveran, y señalan que eso es particularmente difícil ante «clientes frustrados», lo que también afecta psicológicamente a los trabajadores.

En cambio, proponen que, ante el alto nivel de inmunidad (por contagio o vacunación), el uso de las mascarillas sea opcional «para quien quiera usarlas». Inclusive, ofrecen poner a disposición mascarillas de alta protección, así como garantizar la limpieza del aire en las cabinas. «Le apremiamos a que lo haga ya», concluyeron y recordaron que el sector ha apoyado y colaborado en todas las medidas impuestas en estos dos años.