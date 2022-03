Feletti en aprietos

Con un índice de inflación en febrero del 4,7%, empujado por el precio de los alimentos, la gestión de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, está bajo la lupa.

Este martes fue un día oscuro para el funcionario, no solo porque se disparó la inflación, sino porque los exportadores de carne comunicaron que dejan el programa «Cortes de Cuidados», acordado con el Gobierno.

Se trata de 6000 toneladas que los exportadores agrupados en el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) venían entregando a supermercados, a precios reducidos.

Según trascendió, Feletti amenazó a los exportadores de carne con aplicarles la Ley de Abastecimiento, por la decisión del Consorcio ABC de retirarse del programa de “Cortes Cuidados”.

Cómo si fuera poco, un reciente informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) expuso la caída en la producción de carne a nivel nacional, como así también un descenso en la faena con respecto al primer bimestre de este año y del anterior.

Por estas horas a Feletti ya no le alcanzaría con alzar la voz, o enviar intimaciones, puesto que la política de precios, claramente no funcionó.