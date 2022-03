Este viernes se realizará el pesaje oficial del Ragnarok Patagonia 2022

En instalaciones de la glorieta de la plaza Independencia se celebrará la ceremonia de pesaje oficial junto a un par de exhibiciones que servirán para promocionar el evento de Kick Boxing y MMA, el reconocido “Ragnarok Patagonia”.

Más tarde, desde las 17, se realizará el cara a cara de los luchadores con la indumentaria del festival, en instalaciones de Jyglo. El evento, será el sábado desde las 21 horas con 13 combates profesionales.

Vuelve el esperado “Ragnarok”

El Ragnarok Patagonia 2022 ya se vive a pleno en la ciudad de Trelew, en un evento a realizarse el sábado desde las 21 horas con un intenso cronograma que conformará 13 combates profesionales de Artes Marciales Mixtas y Kick Boxing en el octógono que se montará en el gimnasio Municipal N°1, con streaming para el mundo.

Sin embargo, este viernes se producirá una antesala muy atractiva, que permitirá ver por primera vez a los rivales cara a cara en los pesajes oficiales de cada uno de los combates previstos para la ocasión. Y será oportunidad también de ver un par de exhibiciones de combate. El escenario elegido es la emblemática glorieta de la plaza Independencia para que todos los vecinos puedan disfrutar del evento.

Por otra parte, además del extenso e interesante programa de luchas que propone el programa de peleas profesionales del Ragnarok Patagonia 2022, el festival se iniciará más temprano con un convocante programa de peleas preliminares.

Es bueno recordar que la velada contará con una delegación de luchadores provenientes de Brasil, cuna de las artes marciales mixtas, y se pondrán tres títulos en juego con la posibilidad de ver a dos trelewenses buscando alzarse con dos de las coronas.

En las tres peleas centrales, Edison “Cai Cai” Santos de Brasil se medirá con Javier “El Paisa” Urrumendi de Trelew, con uno de los títulos en juego. Recordemos que el brasileño había obtenido el título en Trelew, en la última edición, y ahora buscará defenderlo ante el representante del gimnasio Barak Gym.

Por otro lado, Kerker “Capoeira” Silva de Brasil, que ya se presentó en otra edición del festival, se medirá con David “El Carnicero” Herrera, en otra de las peleas estelares que pondrá una corona en juego.

Y también, Luis Felipe “Buda” se enfrentará a Rodrigo “El Explosivo” Caro de Santa Cruz, en la tercera pelea que pondrá en juego un título.

KICK BOXING – MMA «RAGNAROK PATAGONIA 2022»

Sábado 19, en Trelew

Cartelera Profesional

1.- Ivo “El Polaquito Jones (Arg) vs. Dylan “Dinamita” Ruíz (Arg)

2.- Yocelyn “La Semental” Balboa (Chi) vs. Oriana “La Dinamita” Fernández (Arg)

3.- Nicolás “Dogo” Arce (Arg) vs. Juani Massini (Arg)

4.- Lucas “El Pantera Leonori (Arg) vs. Gabriel “Sharckboy” Souza (Bra)

5.- Gustavo “Gladiador” Mercado (Arg) vs. Marney Max (Bra)

6.- Roberto “Goku” Díaz (Arg) vs. Reginaldo Veira (Bra)

7.- Alan “La Pantera” Reyes (Arg) vs. Alexandre “Furao” de Lima (Bra)

8.- David “El Carnicero” Herrera (Arg) vs. Kerker “Capoeira” Silva (Bra)

9.- Hernán “La Maquinita” Germillac (Arg) vs. José “El Rayo” Sandez (Arg)

10.- Amilkar “El Gladiador” Salvatierra (Arg) vs. Helio “Gadita” Leal (Bra)

11.- Marcelo “El Complicado” Céspedes (Arg) vs. Joel “Pitbull” Jordao (Bra)

12.- Rodrigo “Explosivo” Caro (Arg) vs. Luis “Buda” Felipe (Bra)

13.- Javier “El Paisa” Urrumendi (Arg) vs. Edison “Cai Cai” Santos (Bra)

Peleas Preliminares

1.- Camila Medina vs. Natali Domínguez

2.- Emanuel Mallada vs. Brian López

3.- Luciano “El Mirage” García vs. Mauro “El Monito” Bahamonde

4.- Ezequiel Morel vs. Kevin Gavilán

5.- Gabriel Jaramillo vs. Víctor Iglesias