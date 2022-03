Está abierta la convocatoria para el Coro Universitario

La Universidad del Chubut (UDC) convoca a la comunidad en general a formar parte del Coro Universitario, en el marco del Taller de Práctica Coral a desarrollarse en las sedes de Rawson y extensión áulica de Puerto Madryn.

La propuesta, que se efectúa a través de la Dirección de Extensión de la UDC, contará con la coordinación de los profesores Diego Lacunza y Jorge Dutto de Formación Artística Vocacional, pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente Artística N°805, sedes Trelew y Puerto Madryn.

La actividad, que no exige experiencia ni estudios musicales previos, está dirigida a mayores de 18 años estudiantes, docentes y no docentes como así también a quienes no pertenecen a la comunidad universitaria de Gaiman, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Los encuentros comenzarán simultáneamente el miércoles 6 de abril a las 19.30 horas en las instalaciones del Centro Cultural José Hernández de Rawson, y el auditorio que la UDC posee en la extensión áulica de la Ciudad del Golfo.

De carácter gratuito, los interesados podrán inscribirse como participantes a través de los formularios alojados en el Portal web de la UDC.

Dentro de las prácticas se buscará integrar tres aspectos principales tales como el entrenamiento corporal-vocal, el estudio de las obras musicales elegidas y la aproximación al Lenguaje Musical.