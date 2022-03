El Secretario de Energía advirtió que Argentina se queda sin gas

El secretario de Energía, Darío Martínez, cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por un recorte de fondos por el que «sobrevendrá una crisis por falta de combustibles para alimentar las centrales térmicas del país» y falta de dinero para mantener la Tarifa Social de gas natural y el programa de la garrafa social.

Una carta que provocó un cimbronazo en el ámbito político y económico en momentos que se trataba el Senado el acuerdo entendimiento entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) trascendió a la prensa y habla a las claras de las diferencias existentes dentro del partido gobernante, el Frente de Todos.

Es que la Secretaría de Energía le envió una comunicación al ministro de Economía, Martín Guzmán.

En la nota y hacen responsable al ministro de Economía por los problemas energéticos.

Ieasa (la ex Enarsa) sostiene que Economía no le traspasó fondos para el gasoducto que unirá Vaca Muerta con Salliqueló. Y que tampoco se están girando fondos para pagar el gas que se necesita por estos días.

Energía dice que necesita $ 310.000 millones para que funcione el sistema de gas y eléctrico. Eso incluye el pago a productores nacionales, importación de GNL y gasoil para las centrales eléctricas. Hasta ahora, solo recibió $ 60.000 millones.

Complicaciones

El gasoducto que unirá Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires costará alrededor de US$ 1.500 millones. La licitación estará a cargo de Ieasa, la ex Enarsa.

La compañía esperaba recibir US$ 600 millones. Pero, según Energía, solo llegaron US$ 100 millones.

El funcionamiento del sistema de gas demanda un giro de $ 310.000 millones durante este mes. Eso es para el gas que se compra el país, más lo que se importa en GNL y gasoil, que contrata Cammesa.

Pero hasta ahora, Economía destinó $ 66.000 millones, es decir el 21% de lo que pidieron.

Cammesa, cuya conducción depende de la secretaría de Energía, también participa del reclamo. Entienden que el suministro eléctrico en algunas provincias del noroeste corre serios riesgos. El comunicado lleva la firma del propio secretario de Energía, Darío Martínez, un hombre vinculado al ala cristinista del Gobierno.

Paños fríos

Tras enviar una carta con fuertes críticas al Ministerio de Economía, donde se advertía que no había fondos suficientes para pagar el gas que se importa, el Secretario de Energía, Dario Martínez, difundió un nuevo comunicado para informar que ya se acordó «con la Secretaría de Hacienda los nuevos techos, y la planificación financiera para el mes de Marzo».

El escrito señala que la decisión «garantiza el funcionamiento del sistema energético en su conjunto, la provisión de Gas por redes y la Generación de Energía Eléctrica, y el cumplimiento de los programas de pago” de su área. En ese sentido, el funcionario detalló que “hay un ida y vuelta permanente administrativo» con la cartera que conduce el ministro Martín Guzmán en materia de requerimiento de fondos, programaciones y reprogramaciones de los techos mensuales, así como de los pagos a efectuar».