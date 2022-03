Crozzolo se alista para la cita de Menores y Juniors

El joven ciclista de Puerto Madryn, Fabricio Crozzolo, se prepara para un nuevo Campeonato Nacional a disputarse desde el próximo 11 de marzo en San Juan.

De esta competencia, también serán parte sus compañeros del equipo chubutense como ser Valentín Aciares, Simón García y Kevin García.

El Nacional como nuevo objetivo para Crozzolo

Entre el 11 y el 13 de marzo, la provincia de San Juan será la sede de una nueva edición del Campeonato Nacional de las categorías Menores y Junior; y tendrá presencia chubutense.

Parte del equipo que consiguió el campeonato en los últimos Juegos Epade realizados en La Pampa en el mes de diciembre, representarán a Chubut en el Campeonato Nacional: Valentín Aciares, Simón García, Kevin García y Fabrizio Crozzolo.

Crozzolo, se prepara desde el mes de enero en la provincia de San Luís para encarar los nuevos objetivos de este 2022: “Mi objetivo este año es defender la contrarreloj individual e ir al Sudamericano de Rosario”, destacó.

“Decidí venir a entrenar a San Luís con mi papá, el Pampa Ferrari y Daniel Capella por una cuestión de traslado. Yo estaba en Mendoza y mis entrenadores acá, entonces me iba a quedar solo allá”, explicó Crozzolo. “Habíamos tenido una concentración previamente y me gustó mucho para entrenar San Luís: Hay muchas subidas, también un poco de viento, así que todo sirve. Ya llevamos un mes y medio casi dos meses y por suerte estamos entrenando a full”.

Tras ser campeonas en EPADE 2021, Fabricio recuerda su paso por el seleccionado chubutense, valora el vínculo creado con sus compañeros y asegura que seguirá representando a Chubut si así lo desea ya que todavía tiene edad para competir en los Juegos de la Araucanía: “Es muy lindo representar a la provincia”, remarcó. “Vestir la remera que diga Chubut es muy lindo de verdad. Además pudimos subir al podio, que eso ya fue tremendo. Veo esas fotos y me emociona ver a la provincia ahí arriba. Poder llevar los colores de la provincia a todos lados, es lo mejor”.

Para finalizar, el ciclista de Puerto Madryn brindó su agradecimiento a “San Luis por permitirme hospedar en el Ave Fénix, y a su cocinera Claudia, ya que estoy hace dos meses acá entrenando firme. También a Daniel Capella por los entrenamientos, Beto Alecio, David Grilli y Lucas Escobar. Por último al respaldo que me brinda Chubut Deportes y el intendente Gustavo Sastre a través de la Municipalidad”.