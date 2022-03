Con una buena actuación, “La Banda” se recuperó y le ganó a Flandria

Guillermo Brown consiguió este domingo en la tarde, una nueva victoria en la presente Temporada de la Primera Nacional, al derrotar por 1-0 a su par de Flandria por la 4° Fecha del certamen.

Un Estadio “Raúl Conti” acompañado por una buena cantidad de público, disfrutó de una buena actuación de los brownianos, donde Flavio Ciampichetti marcó para el gol del triunfo. Brown, ahora se ubica 5° con 9 unidades y visitará el próximo fin de semana a Temperley.

Tres puntos importantes en casa

Por 1 -0, Guillermo Brown celebró este domingo en condición de local, su tercera victoria en la presente Temporada de la Primera Nacional, al ganarle a su par de Flandria con el gol anotado por Flavio Ciampichetti a los 23 minutos del primer tiempo.

El DT Andrés Yllana, apeló al ingreso de Agustín Sandona en lugar de José Villegas, como variantes con respecto a lo que fue la derrota sufrida la semana pasada ante Gimnasia en Jujuy.

Con este resultado, los portuarios se ubican en el 5° puesto de la tabla de posiciones, al llegar a las 9 unidades, detrás de los lideres Brown de Adrogué, San Martin de Tucumán, Deportivo Riestra y Belgrano de Córdoba.

El próximo fin de semana, precisamente el sábado a las 17 horas, “La Banda” visitará a Temperley por la 5° Fecha y por TV.

El partido

El primer tiempo inició con paridad para uno y otro equipo, de hecho, fue Flandria el primero en llegar con peligro al área rival, luego de un centro enviado por Barbieri que cabeceó desviado el delantero Ferreyra.

Minutos después, Brown pisaría el área y llegaría con un remate de Renso Pérez que sacó con lo justo el golero visitante Lungarzo. Llegó a los 23 minutos, cuando desde una contra liderada por el defensor Rodrigo González, pisó el área y asistió a Flavio Ciampichetti que no falló y puso el 1-0 para los locales.

La buena performance de Brown siguió desarrollándose, y aunque sin contundencia y claridad en la definición, creo más oportunidades de gol: Sergio “Pampu” González, tras un doble enganche en el área, remató al arco, sacó el arquero y en el rebote, nuevamente González mandó el centro que encontró Pérez pero nuevamente, Lungarzo evitó el grito de gol.

Sobre el final del primer tiempo, la visita llegó con un remate de Gordillo que sacó al córner el arquero browniano Ferrero.

Tras regresar de vestuarios, el segundo tiempo lo tuvo al conjunto visitante animado y en búsqueda del empate, como lo intentó a los 4 minutos, con el disparo de Ibáñez que sacó Ferrero.

“La Banda”, buscó minutos después, con la llegada de Rodrigo González por su sector derecho, incluso sacando un centro hacia el área que no pudo conectar Ciampichetti. En este complemento, mejoró la actuación de Exequiel González, “el 10” browniano que en una gran asociación con “Pampu” González, remató cruzado, pero se fue desviado.

Fueron sendas, las oportunidades de gol creadas por Brown que no pudo concretar, mas las creadas con el ingreso de Martin Rolle y jugando para Agustín Colazo y Esteban Obregón. La imposibilidad de convertir llevó a los de Yllana a quedar adelantados en el campo y en el contraataque de Flandria, sufrir más de los merecido.

Sin embargo, los minutos se consumieron y nuevamente Brown, ante un muy buen marco de público, alentado por el buen presente del equipo, pudo celebrar una nueva victoria en condición de local.