Comenzaron las clases y fue dispar el acatamiento al paro

El ciclo lectivo 2022 se puso en marcha este miércoles en Chubut y el nivel de acatamiento a la huelga docente fue dispar en las diferentes ciudades, al igual que no se verificó el mismo nivel de ausencia en el nivel primario, respecto del nivel medio. La dirigencia de la ATECh se movilizó en Rawson en inmediaciones de la Legislatura, el paro se extiende hasta el viernes. El Gobierno advirtió que serán descontados los días no trabajados.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, dejó inaugurado este lunes el comienzo del ciclo lectivo 2022 en la Escuela N° 185 «Ayllu Piuqué” de Rawson. Allí el mandatario provincial dio la bienvenida a los alumnos de primaria y destacó el compromiso de la comunidad educativa. En la oportunidad anunció la construcción del SUM para el establecimiento escolar.

Además, de los cuidados básicos por el coronavirus en abril se incrementará el plan de vacunación que «volverá a la escuela, como era antes, para las vacunas de calendario y para las de Covid, siempre con anuencia de los padres», explicó a Télam, el ministro de Salud Fabián Puratich.

El ministro de Gobierno de Chubut, Cristian Ayala, puso en relieve la concurrencia de docentes a las aulas, en el marco del paro anunciado por autoridades de ATECh la semana pasada.

«De recorrer las escuelas antes del inicio de la jornada, vimos muchos alumnos concurriendo a los establecimientos y los docentes en los mismos», señaló en diálogo con AzM Radio, agregando que «todas las escuelas están funcionando en Rawson, con los docentes y los auxiliares en actividad, todo normal como debería ser un ciclo lectivo regular».

«Por supuesto», respondió el funcionario consultado sobre el descuento a docentes y auxiliares por días de paro, agregando que «día que no se trabaje será descontado de los haberes; constitucionalmente se garantiza el derecho a la huelga».

Consultado sobre la negociación paritaria, Ayala destacó que «estamos en diálogo permanente, incluso estamos en diálogo respecto de los concursos de ingreso y concursos de ascenso; es lo que pidió Arcioni y lo estamos cumpliendo».