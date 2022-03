Biss consensuó la gestión de obras con los Mongilardi y De Lucía

El intendente de Rawson, Damián Biss, recibió a los diputados provinciales de Chubut al Frente Emiliano Mongilardi y Gabriela De Lucía con quienes consensuó la realización de gestiones, iniciadas por la Municipalidad en 2020, para financiar el cerramiento de las lagunas de tratamientos de líquidos cloacales en Playa Unión.

Además, al ser Mongilardi del sector sindical petrolero, Biss propuso un trabajo conjunto para construir un complejo en Rawson para los empleados de la industria, y de ese modo, incentivar el turismo.

“Fue una reunión muy buena”, dijo Biss, quien agradeció “la predisposición tanto del diputado Mongilardi como de la diputada De Lucía, que se acercaron a la Municipalidad para charlar algunos temas específicos”.

A disposición

Entre esos temas, mencionó Biss, los legisladores se pusieron a disposición para reforzar “las gestiones que iniciamos para lograr el financiamiento para el cerramiento de las lagunas de tratamientos de líquidos cloacales en Playa Unión. Ambos diputados nos plantearon la posibilidad de acompañar estas gestiones”, enfatizó. “Para la Municipalidad es una preocupación desde que asumimos por el riesgo que conlleva”, indicó.

Por ello, recordó, “el proyecto ya está realizado. Fue presentado en 2020 en el Ministerio de Ambiente de la Provincia, y no hemos tenido respuestas hasta ahora. Pero está consolidado. En todo caso hay que actualizar costos y ver de qué manera se puede avanzar”.

No obstante, dijo, “ante la imposibilidad eventual de lograr el financiamiento se pusieron a disposición para buscar, a través de otros organismos y por qué no del sector privado, los recursos para construir ese cerco perimetral”.

Complejo turístico

Por otro lado, añadió Biss, “teniendo en cuenta el vínculo del diputado Mongilardi con el sector petrolero, y que se han hecho inversiones para los afiliados en distintas zonas de la provincia para vacacionar en complejos, propusimos la posibilidad de trabajar en conjunto para la creación de un complejo turístico para los empleados petroleros en la ciudad”, lo cual fue tomado con entusiasmo por el diputado y referente del sindicato petrolero.

Esta idea, dijo Biss, incluye “la construcción de un hotel, ya que es una de las prioridades que tenemos como inversiones para la ciudad”.

Colaboración

Mongilardi calificó de “fructífero” al encuentro con Biss, “con el cual planteamos varios temas, con gran predisposición por parte del intendente. Colaboramos con Rawson del mismo modo que venimos manteniendo encuentros con todos los intendentes de Chubut, sin distinciones partidarias”, agregó el legislador. «Nos moviliza cumplir el mandato popular y, en ese sentido, estamos agradecidos de colaborar con la ciudad en la que desarrollamos nuestra función legislativa”, indicó.

En relación con el cerco perimetral para los piletones de Playa Unión, consideró que se pueden “utilizar las aguas para el riego, dado que su estudio dio óptimo para esa utilidad. En el marco de la Emergencia Hídrica, es una de las tantas formas de colaborar con el consumo de agua potable y en la reutilización del recurso”, finalizó.