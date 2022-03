Balochi, sobre 2023: «Los que posicionan a los candidatos son los vecinos»

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, trazó un análisis político provincial y habló sobre la realidad que atraviesa la localidad, en un escenario de «post pandemia».

En diálogo con AzM Radio, planteó que «se ha recuperado muchísimo la economía local, apostamos fuertemente para que las pymes locales y todos los rubros comerciales recuperen su normalidad, y por supuesto estamos aprovechando el desarrollo turístico de la localidad, que impactó positivamente» y destacó que «venimos con un alto porcentaje de ocupación durante los fines de semana en hospedajes y cabañas».

«Hoy tenemos una reunión comarcal de la que participará el Ministro de Turismo (por Leonardo Gaffet) para potenciar la actividad. Tenemos lugares naturales y un montón de nuevas actividades que se desarrollaron junto al Club de Montaña de Sarmiento: rappel, senderismo y demás, y por supuesto contamos con el lugar más visitado del año, que es el Parque Paleontológico con dinosaurios a escala real, el cual estamos trabajando para ampliar», señaló el Jefe Comunal.

En el ámbito político, Balochi reconoció que «va a ser un año intenso, pero también es un año donde muchos estamos abocados fuertemente a la gestión, ya que la pandemia detuvo muchos de los proyectos y expectativas que teníamos; en nuestro caso, tratamos de que no se parara la obra pública y ahora estamos encarando fuertemente lo que no hemos podido» y, sobre las eventuales candidaturas a la gobernación de Chubut, remarcó: «El que tenga intenciones de serlo, lo primero que debe tener es un vínculo con la gente, y el primero que logre consolidar eso contará con más posibilidades más reales y fuertes de ser competitivo en una elección general».

«Una vez, un dirigente de Trelew me dijo que ‘los acuerdos entre dirigentes duran lo que duran las palabras’, acá lo importante es escuchar las expectativas de los vecinos de Chubut. Obviamente, los que posicionan a alguien son los vecinos, seguramente recorriendo la provincia habrá algunos que tengan ideas reales. Todavía no se ha escuchado fuertemente quién será en definitiva el candidato del PJ, no escuché definiciones concretas de ninguno, salvo las intenciones. Todavía falta», apuntó el Intendente.

«El partido tiene que abrirse a todas las expresiones que surgen, creo que es parte de la tarea de la conducción», admitió, puntualizando que «los vecinos lo que votan, últimamente y desde mi experiencia local, son personas y proyectos donde haya una esperanza de proyectos que coincida con las esperanzas de todos los chubutenses» y, ante una falta de unión del justicialismo en beneficio eventual de Juntos por el Cambio, sentenció: «Así dice la marcha, ‘todos unidos triunfaremos’. Pero sabemos lo que viene después. Más allá de la intención de cada uno de los dirigentes, la discusión más importante tiene que ser la que sobrevuele cualquier cuestión interna».