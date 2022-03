Argentina goleó a Venezuela y llegó a los 30 partidos invicto

La Selección Argentina goleó este viernes a la eliminada Venezuela de José Pekerman en un partido de tono especial por la vuelta de su capitán Lionel Messi y la despedida con el público argentino antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. Fue 3-0 para el equipo de Scaloni, que llegó a los 30 partidos invicto, con goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi.

La «Albiceleste» superó por 3 a 0 Venezuela, en un partido correspondiente a la 17ma. y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas jugado en la Bombonera. Nicolás González convirtió en el primer tiempo, mientras que Ángel Di María y Lionel Messi marcaron en el segundo.

La Scaloneta no para de ganar

Argentina asumió la iniciativa con decisión, con un Messi centralizado y González y Correa por las bandas. Intentó avanzar juntando pases y rompiendo desde el desequilibrio individual del capitán, ante un rival que achicó hacia atrás y pensó en las réplicas con los dos tanques arriba: Martínez y Rondón.

La Vinotinto apostó a la fricción con distintos protagonistas para cortar cuando los ataques locales prosperaron. Así, a los 3 minutos, un tiro de Messi que tapó Fariñez y una buena combinación entre Correa y el 10 a los 16′ fueron las mejores acciones albicelestes en el inicio.

Le costó romper el cerco a Argentina. Pero cuando Correa actuó como Lautaro Martínez y Messi asumió el rol de conductor, las llegadas para el dueño de casa llegaron en catarata. Y, a los 34′, De Paul centró y Nico González, de arremetida, firmó el merecido 1-0 para los orientados por Scaloni.

Buenas actuaciones colectivas

El apetito argentino no cesó: lo tuvo Correa, tras un gran pase de Messi. Venezuela sólo arrimó con un buscapié de Rondón para Martínez, con la dupla tomando distraída al fondo local. La jugada, de todos modos, quedó anulada por offside.

La tónica del partido no varió un ápice en el complemento. Argentina sostuvo el comando del desarrollo, con buenas actuaciones de Tagliafico, los medios, y Messi. Por momento le faltó profundizar, más allá de un par de tiros libres de la Pulga, la asistencia en cortada y de primera a Joaquín Correa que el delantero dilapidó con un enganche de más, o el gran desborde de Nahuel Molina para que Alexis Mac Allister, solo y de frente a la valla, rematara desviado.

Venezuela llevó peligro con un centro cruzado que Josef Martínez cabeceó en el corazón del área, pero no le acertó al arco.

Argentina ganó agresividad con los ingresos de Ángel Correa y Di María. Y llegaron los goles para definir el pleito. A los 33′, se reflotó la combinación del gol que definió la última Copa América: De Paul soltó el pie para Di María, quien se cerró y picó el balón con sutileza. Y, a los 36, se combinaron Messi y Fideo, y la Pulga resolvió con un toque pifiado, impropio para su calidad, pero efectivo al fin. La situación, incluso, le arrebató una sonrisa.

Con muchas bajas obligadas (Lautaro Martínez con COVID-19; Dibu Martínez, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Emiliano Buendía suspendidos; Marcos Acuña y Papu Gómez lesionados), la selección argentina cumplió una vez más con las expectativas, ante un adversario inferior al que José Pekerman intenta reconstruir.

La próxima con Ecuador

Así, estiró su invicto a 30 partidos y se mantiene a cuatro puntos de Brasil en la tabla de las Eliminatorias.

La próxima jornada de la selección argentina será con un viaje a Guayaquil para enfrentar a Ecuador en la 18ª fecha de las Eliminatorias, ya con los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones definidas: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay irán de manera directa a la Copa del Mundo. Perú, Colombia y Chile pujarán por el espacio del repechaje.

Sin embargo, al combinado albiceleste todavía la faltará una presentación en las Eliminatorias ya que tiene pendiente el clásico con Brasil en condición de visitante, teniendo en cuenta que el duelo de septiembre se suspendió a los pocos minutos por las autoridades sanitarias locales.

A la espera de la reprogramación definitiva de este clásico, la mirada estará puesta en la “finalissima” ante Italia que se desarrollará el miércoles 1° de junio, a partir de las 16.45 (hora argentina), en el Estadio de Wembley.