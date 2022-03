Arcioni firmó el decreto para el cumplimiento de la Ley de ingreso al Estado de familiares directos de ex combatientes de Malvinas

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó hoy un decreto que permite el cumplimiento efectivo de la Ley de ingreso al Estado de familiares directo de ex combatientes de Malvinas, fallecidos y retirados.

En el acto, que se llevó adelante en el SUM de Vialidad Provincial, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; el secretario General de Gobierno, Alejandro Sandilo; el titular de la Unidad Coordinadora Provincial de Ex Combatientes “Islas Malvinas”, Guillermo Huircapan, y los presidentes de los Centros de Veteranos de Malvinas de Rawson, Daniel Lillo; de Comodoro Rivadavia, Juan Pérez; de Dolavon, Antonio Castillo; de Puerto Madryn, Daniel Belmar; de Trelew, Oscar Lagos; y el representante de la agrupación ex soldados combatientes de Gaiman, Rubén Flores, entre otros familiares y demás presentes.

Emoción

Al respecto, Arcioni manifestó que “esto es algo muy emotivo, porque muchas veces los temas burocráticos tardan, pero cada vez que yo prometo algo lo cumplo, y el decreto ya está listo, y aprovechando la visita de los ex combatientes decidimos realizarlo hoy, en el marco de los 40 aniversario de la Guerra de Malvinas”.

En el mismo sentido, el mandatario provincial explicó que “la verdad que cuando uno habla sobre el tema Malvinas, a uno lo embarga la emoción, escuchando anécdotas o cuando se encuentra ante la presencia de algún veterano que le tocó estar en esa guerra, pero sabemos que es un sentimiento argentino y por la Patria, que tenemos que tener todos”.

“Más allá de los caídos que tuvimos en Malvinas, también debemos tener en cuenta lo que han sufrido en la pos guerra los que pudieron regresar, dejando en claro que las Malvinas, fueron y serán Argentinas, por eso siento las Islas en el corazón, y espero que sigan haciendo ese importante trabajo que vienen realizando, transmitiendo su sentir a los más jóvenes”, indicó el Gobernador.

Trascendente

Por su parte, el titular de la Unidad Coordinadora Provincial de Ex Combatientes “Islas Malvinas”, Guillermo Huircapan, agradeció “al gobernador Arcioni por la sensibilidad que tiene con Malvinas, y que siempre que lo necesitamos él nos ha respondido, como es el caso del cumplimiento de esta Ley”.

A su vez, Huircapan explicó que “es muy importante y trascendente para la familia de los veteranos de guerra de Malvinas que estaban esperando que el derecho que tenían se cumplan, pero sabemos que cuando hay gente con buenas intenciones se llega a un arreglo y se construye, por eso logramos llegar a este decreto que nos ayuda a solucionar los problemas que teníamos”.