Volvió a dispararse el precio de la soja y llegó a 604 dólares

El valor internacional de la soja volvió a marcar un fuerte avance en el mercado de Chicago, y el contrato con vencimiento en marzo próximo cerró este lunes a u$s 604,16, una suba de 3,4% en relación con la cotización anterior.

Del mismo modo, el trigo incrementó sus precios en u$s 31,23 y la tonelada se ubicó en u$s 340,98, en tanto que el maíz, subió u$s 14,96, hasta los u$s 274,60 la tonelada.

Todos estos movimientos están relacionados con la tensión global que se registra a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. La semana pasada también se había dado un movimiento fuerte en los precios, a tal punto que los valores de la soja y el trigo alcanzaran sus niveles máximos desde 2012.

Como ocurrirá el martes, como consecuencia del feriado, en la Argentina este lunes no hubo operatoria por el feriado nacional.

En la Argentina, un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) señaló que aquellos dos países representan el 78% del comercio mundial de aceite de girasol, el 28% del comercio de trigo y el 19% del maíz.

En consecuencia, la entidad señaló que «la posibilidad real de una restricción se traduce en un aumento de los precios, pero también en una elevada volatilidad en estos mercados reflejando el nivel de incertidumbre reinante».