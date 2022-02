Vialidad Nacional y el Gobierno de Santa Cruz suscribieron el contrato por dos obras para la Ruta 3

Mediante un acto realizado en la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llevó a cabo la firma de los contratos para la adjudicación de las dos obras que conforman la autovía Caleta Olivia – Rada Tilly sobre la Ruta Nacional 3.

El acto en Río Gallegos estuvo encabezado por el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el gerente ejecutivo de Regiones y Distritos Provinciales, Patricio García; y el jefe del 23° Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, Martín Medvedovsky.

Dos tramos

La autovía, que se desarrollará en dos tramos, consistirá en la duplicación de calzada, pavimentación de la calzada existente, construcción de obra básica y estructura de pavimento para la nueva calzada, obras de arte menores, como alcantarillas; y ensanche de puentes y viaductos.

El primer tramo de autovía tendrá una extensión de 41 kilómetros que irán desde la localidad santacruceña de Caleta Olivia hasta el límite con Chubut. Aquí el Gobierno nacional invertirá más de $6.692 millones.

Por otra parte, el segundo tramo se extenderá a lo largo de 24 kilómetros comprendidos entre Rada Tilly, en Chubut, y el límite con Santa Cruz. Vialidad Nacional financiará esta obra mediante una inversión de $3.266 millones.

De esta manera, el monto total para la construcción de la autovía en la Ruta Nacional 3 superará los $9.959 millones, con financiación proveniente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Reivindicación patagónica

En relación a la firma del contrato, Gustavo Arrieta subrayó que “es un acto de reivindicación y de justicia para la Patagonia, para una gestión que desde un primer momento tuvo en claro cuál era el rumbo que había que tomar. Nos tocó asumir en un escenario complicado, y apenas asumimos tomamos la decisión de reactivar aquellas obras que habían sido paralizadas por el gobierno del presidente Macri y de reactivar aquellas obras que ellos mismos habían anunciado y después habían paralizado”, indicó.

Asimismo, el administrador general de Vialidad Nacional agradeció “a todos los que han trabajado tanto para empujar esta obra, y es muy importante que en el mes de abril la podamos estar iniciando”.

También señaló que “es importante que dejemos atrás el pasado, pero sin olvidarnos por qué esta obra estuvo paralizada el tiempo que estuvo paralizada. Dejemos atrás pero sin olvidarnos que estamos reformulando una política de obras viales que pone en agenda Alicia Kirchner porque en la gestión anterior hubo una decisión de discriminar fuertemente y de complicar la gestión del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Solo con memoria vamos a poder medir el enorme esfuerzo que todos estamos haciendo para volver a recuperar el sueño de un país para todos y todas”, finalizó Arrieta.

Desarrollo y comunicación

A su turno, la gobernadora Alicia Kirchner agradeció la “mirada federal y la voluntad” de esta gestión, a partir de la cual Santa Cruz “dejó de sufrir las discriminaciones de la gestión anterior. Estas obras para Santa Cruz son obras de reivindicación. Y también son obras que miran el interior profundo. Nuestro interior tiene que estar permanentemente en atención del Gobierno nacional. Y esto no es magia: esto es trabajar, trabajar y trabajar”, destacó.

Además, la gobernadora señaló que “los santacruceños sufrimos muchos accidentes y perdimos muchas vidas en el tramo de esta soñada autovía. Además de seguridad vial, la autovía de la Ruta Nacional 3 significará desarrollo y comunicación de manera permanente entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, entre Chubut y Santa Cruz”. Por último, enfatizó que “esta no es una obra para el gobierno de turno; es una obra para los argentinos y, en nuestro caso en particular, para los santacruceños y santacruceñas”.