Trelew: más jóvenes se incorporan al mercado laboral en empresas locales

En instalaciones del Museo Municipal de Artes Visuales, el intendente Adrián Maderna rubricó este viernes un nuevo acuerdo de entrenamiento laboral y capacitación con empresarios locales para sumar nuevos beneficiarios al programa nacional “Jóvenes con más y mejor trabajo”.

“Tratamos día a día seguir sumando más oportunidades para nuestros jóvenes y si bien es un momento difícil, eso no nos quita el anhelo de seguir apoyando y aprovechando estos programas que brinda el gobierno nacional y están a disposición de todos los vecinos. Esta es la primera firma del 2022 y sabemos que tendremos muchas más para permitir que la juventud tenga una posibilidad real”, expresó el intendente Adrián Maderna durante su alocución ante los presentes.

“Queremos agradecerles profundamente a los empresarios que siguen brindando oportunidades a nuestros jóvenes. Tienen un gran compromiso con la comunidad y sabemos que muchos de los jóvenes que realizan los entrenamientos tienen la posibilidad de quedar en forma efectiva”, agregó para finalizar.

Ayuda económica

Por su parte, Omar Precopio, uno de los beneficiarios que realizará prácticas en la firma Petrotrelew, destacó: “Estaba sin trabajo y me enteré del programa y luego de enviar los datos se contactaron rápidamente conmigo para que me presentara. Gracias a eso hoy se concreta esta posibilidad de sumar una experiencia para mi curriculum en este contexto difícil. Está bueno que brinden esta oportunidad a los jóvenes”.

El acuerdo tiene por objetivo incrementar las competencias y habilidades profesionales de los beneficiarios a través de la capacitación teórica y el desarrollo de prácticas en el puesto de trabajo.

La jornada a cumplir en tareas de capacitación o de práctica en el lugar de trabajo será de lunes a viernes y no podrá superar las 4 horas diarias. Además, las empresas se comprometen a brindar la infraestructura, equipamiento, insumos y ropa de trabajo, como así también contratar un seguro de accidentes de trabajo.

Los beneficiarios recibirán una ayuda económica mensual no remunerativa a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Estuvieron presentes junto al intendente Adrián Maderna, la Jefa del Programa de Empleo Social, Anabella Funes; y el Coordinador de Políticas Integradoras, Claudio Paredes; además de los empresarios representantes de Petrotrelew, Alejandra Perrén; y Francesca Modas, Marilina López; y los beneficiarios que se sumarán al programa.