Trabajando para las redes

En un curioso intento por demostrar que el cajero automático del Banco del Chubut de Ricardo Rojas no funciona, la senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, filmó un video y lo subió a sus redes sociales. Sin embargo, la legisladora no tomó en cuenta que mientras afirmaba, «Hoy lo pudimos comprobar», deslizaba la tarjeta en el sistema de ingreso al cajero automático al revés. El pueril intento por demostrar que algo vinculado al Gobierno de Chubut no funciona, terminó siendo un boomerang para la senadora que se puso en ridículo provocando toda clase de reacciones.

Desde hace varias semanas en #RicardoRojas el cajero automático del @bancochubutOK no funciona.

Hoy lo pudimos comprobar. pic.twitter.com/1sk8f5rOYJ — Edith Terenzi (@EdithTerenzi) February 5, 2022